施政報告2024 | 2024年施政報告重點文字直播（稍後送上懶人包）

01:32

施政報告2024公布完畢，稍後將會送上懶人包

01:29pm

擴大電動車充電網絡

政府大力推行綠色運輸，透過「EV屋苑充電易資助計劃」和寬免總樓面面積安排，估計2027年中前提供約20萬個充電停車位。政府會投入3億元推出新計劃，資助私營機構安裝高速充電設施，至2030年累計裝置3 000個高速充電器。

政府今年已批出兩幅空置油站用地改作快速充電站，並計劃明年邀請業界表達意向，利用現有油站用地以「一地多用」模式設立充電站及在上蓋發展其他用途。

01:22pm

強制性公積金計劃管理局會研究「全自由行」具體方案，利用今年6月推出的積金易平台，容許僱員將僱主強制性供款的累算權益轉移至自選計劃，鼓勵僱員積極管理強積金投資，促進市場競爭，創造減費空間。

政府會推進保障僱員的措施，包括：

明年5月1日取消強積金制度下僱主強制性供款累算權益「對沖」遣散費和長期服務金的安排。政府亦會推行為期25年、總額超過330億元的資助計劃，分擔僱主在取消「對沖」後支出；



檢討破產欠薪保障基金下遣散費特惠款項的保障範圍，探討調升特惠款額上限，加強保障僱員權益；



落實法定最低工資「一年一檢」的新機制；及



修訂《僱傭條例》下「連續性合約」的規定，由連續4星期、每星期工作18小時（即共72小時）放寬至4星期合計68小時，讓僱員更容易享有全面僱傭權益。

01:11pm

資助綜合社會保障援助（綜援）長者入住廣東省安老院 —— 明年推出為期三年的試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1 000個。

01:03pm

政府正積極推進《香港主要運輸基建發展藍圖》，其中洪水橋站和北環線主線分別會在今年內和明年動工，預計分別在2030年和2034年完成，同時全力推動跨境鐵路項目，包括港深西部鐵路（洪水橋至前海）和北環線支線，促進香港和深圳聯通。

12:50pm

考慮到最新經濟及金融環境，在繼續維持銀行體系穩定的前提下，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。

12:42pm

首批位於元朗攸壆路約2100個單位的「簡約公屋」，將在明年第一季落成入伙。明年會共有約9500個單位落成，全部約30 000個單位2027-28年度前會落成。

l2:30pm

推進北部都會區建設

北都將逐漸進入收成期。在未來五年，會有約60000個房屋單位落成入伙，當中包括約10條新公共屋邨；新田科技城的首批用地會推出市場；實施「一地兩檢」的新皇崗口岸大樓亦會落成。在第二個五年，新落成的房屋單位將再增加約150000個；有逾1 000萬平方米的總樓面面積作經濟用途；古洞北首幢政府聯用辦公大樓落成啟用；北區醫院完成擴建並投入服務；運輸基建方面，北環線主線2034 年竣工，北都公路（新田段）預計2036年開通。這將大力拉動經濟發展，推動研究科技產業發展，同時提供更好的居住環境，助力吸納人才、留住人才落地生根，並提升市民生活質量，惠民生、添幸福。

12:22pm

特區政府已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，中央政府有關部門表示將積極研究加速推進。

12:08pm

支持青年購買資助出售單位

房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1 500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者

12:02pm

未來五年，各行業人力短缺估算約18萬人。為了建立優質人才庫配合發展，政府將革新各項輸入人才機制，包括：

更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才；



擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由兩年延長至三年；



優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港。新安排將設配額；



在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港；及



延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港╱回港就業安排」的試行安排，為期兩年。

11:59am

金管局透過「穩定幣發行人沙盒」讓潛在發行人測試業務計劃和應用場景，並聯同財庫局今年內提交條例草案，規管法幣穩定幣發行人

11:51am

政府會在新能源運輸基金預留約7.5億元，資助的士業界和專營巴士公司購置電動車輛，並推出氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃。

11:47am

設立100億元「創科產業引導基金」 —— 成立母基金，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈；

11:41am

促進烈酒貿易

現時香港對烈酒（酒精濃度多於30%的酒類）徵收進口價100%的稅款。為促進烈酒貿易，帶動物流和儲庫、旅遊和高端餐飲消費等高增值產業發展，政府參考取消紅酒稅帶動紅酒貿易的成功經驗，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。

11:26am

進一步優化證券市場:

開拓海外新資金 —— 落實追蹤香港股票指數的交易所買賣基金（ETF）在中東上市，吸納當地資金配置港股；



爭取企業上市 —— 善用與內地市場「互聯互通」的優勢，吸引國際企業來港上市，同時推動內地大型企業赴港上市，爭取短期內實現更多標誌性的公開招股（IPO）；



優化上市審批 —— 證券及期貨事務監察委員會（證監會）和港交所將公布進一步優化上市批核流程的具體措施，令上市申請審批時間更有確定性；及



提升市場效率 —— 證監會和港交所會提升市場效率及降低交易成本，包括檢視保證金的存入安排、優化保證金和抵押品要求等。

11:23am

優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內

11:20am

將會提供更多以人民幣計價的投資產品：

香港交易及結算所有限公司（港交所）會鼓勵更多上市公司增加人民幣股票交易櫃台，擴大人民幣股票範圍；



擴大人民幣債券發行，支持更多綠色和可持續離岸人民幣債券在港發行；



爭取國家財政部增加在港發行國債的規模和頻率，以及盡快在香港推出離岸國債期貨；及



積極與內地商討為「債券通」（南向通）適度擴容，包括擴大合資格境內投資者範圍，例如納入證券、保險等非銀行金融機構；豐富離岸投資者投資在岸債券的流動性管理相關配套，積極研究、適時推出以在岸人民幣債券做回購和抵押品等各種產品和安排。

11:17am:

「數字政策辦公室」會全力鞏固政府及公營機構資訊系統的根基，並牽頭利用本地開發的生成式人工智能文書輔助應用程式，在政府部門試行後推行。今年內推出約20項數字政府及智慧城市方案，包括運用區塊鏈技術發出指定公務員考試電子證書及消防處牌照、利用人工智能處理市民查詢等。

11:14am

政府將會進一步強化領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能，將成立：

「教育、科技和人才委員會」 —— 由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港；



「發展低空經濟工作組」 —— 由財政司副司長任組長，以應用項目作啟動，制訂低空經濟發展策略和行動計劃，推動法規改革和部署基礎設施建設；



「發展旅遊熱點工作組」 —— 由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點；及



「促進銀髮經濟工作組」 —— 由政務司副司長任組長，制訂措施，加速發展銀髮產業，滿足長者生活需要。

11:07am

在「一國兩制」的實踐建設方面，完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任；重塑區議會，落實「愛國者治港」原則體系建設；完成立法，讓到期地契有序地簡易自動續期50年，超越2047年，體現「一國兩制」的長期堅持。

11:05am

施政報告正式開始

行政長官李家超今日上午11時，將到立法會發表任內第三份《施政報告》，主題是「齊改革、同發展、為民生、建未來」。綜合各方消息，出台的措施包括交代告別劏房路線圖，有望訂出劏房最低標準，還有消息指，將設機制鼓勵舉報濫用公屋，而多個政黨政團倡議調低或取消烈酒稅將會落實；亦可能擴大高才通院校名單、放寬高才在港置業計劃，以及設立體育爭議仲裁機制等。

經濟通將會全程為你重點文字直播。

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