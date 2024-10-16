施政報告2024 | 放寬投資移民至豪宅，成交額至少五千萬以上

行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，將優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，相關物業成交價須為5000萬元或以上；投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資，可計入合資格投資金額內。

另政府會擴大稅務寬減適用範圍，將諮詢業界，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類；又會爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。

《施政報告》表示，會爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金（Sam攝）

李家超稱，香港有2700間單一家族辦公室，有業界預計香港將在2028年成為全球規模最大的跨境財富管理中心。政府會全力推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道。

高才通加入13間海內外大學，延長簽證期限

政府會成立「教育、科技和人才委員會」，由政務司司長主持，統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展，擴大銜接連貫，制訂政策推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。

他提到，未來5年各行業人力短缺估算約18萬人。為了建立優質人才庫配合發展，將革新各項輸入人才機制，包括擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由2年延長至3年；更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才。

另會優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港。該新安排將設配額；在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港；延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港/回港就業安排」的試行安排，為期2年。

他指出，政府2022年底推出新的輸入人才機制，至今共收到超過38萬宗申請，約16萬名人才攜同家人抵港。

協助人才留港發展方面，「人才服務辦公室」（人才辦）除因應人才個人需求提供協助外，亦會加強推廣線上平台，提供薪酬、稅務、教育及簽證等全方位資訊，擴大合作夥伴網絡，與業界及僱主團體共辦線上線下招聘會，僱主與人才進行直接職業配對。此外，人才辦會再舉辦國際人才論壇，並到海外宣傳。

《施政報告》提到在全球推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引更多境外學生（Shutterstock）

打造「留學香港」品牌，設立深造獎學金計劃

政府全力推進香港成為國際專上教育樞紐，包括：鼓勵更多本地學生深造，設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，2025/26學年起，每年為最多1200名修讀指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金；打造「留學香港」品牌，爭取舉辦國際教育會議及展覽，推動本港專上院校提升與各地院校的合作交流，在全球推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引更多境外尤其東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學。

政府亦會完善宿舍配套，推出先導計劃，在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應。政府亦會因應市場需求提供合適地塊讓市場興建新宿舍。發展局轄下項目促進辦事處會為這些項目提供一站式諮詢便利服務。

撰文：經濟通採訪組

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