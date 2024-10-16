  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

施政報告2024 | 打造啟德體育園為體育和盛事地標

16/10/2024

　　行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，將在明年第一季啟用的啟德體育園，是香港歷來最大型體育基建，有助推動體育發展，並帶動休閒娛樂及旅遊業等產業和盛事經濟的發展。

 

　　他又指，政務司司長領導的「啟德體育園跨部門工作小組」會加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，促進體育盛事、創新娛樂、餐飲、會議展覽和旅遊協同發展，並就安全部署、人群管理和突發事故處理等作充分預案和演練。

 

施政報告2024 | 李家超：打造啟德體育園為體育和盛事地標

李家超指，啟德體育園的啟用可促進體育盛事、創新娛樂、餐飲、會議展覽和旅遊協同發展（Shutterstock）

 

 

推動遊艇旅遊，開拓中東和東盟旅客客源

 

　　政府會以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，利用好香港豐富和獨特的資源，例如維港、島嶼、鄉郊、文化、美食、生活時尚和歷史建築，結合科技、動漫、演藝和影視文化等優勢，做到「香港無處不旅遊」。

 

發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線

 

　　他指出，文體旅局今年內公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，其中重點涵蓋推動文化、體育、生態及盛事等方向，範疇包括：開拓生態旅遊，政府會發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線並完善配套，如印洲塘跳島遊；加快建設「南大嶼生態康樂走廊」；發展前南丫石礦場用地為休閒度假和戶外康樂地帶；及發展尖鼻咀和白泥為生態旅遊節點等；開拓中東和東盟旅客客源，政府會積極推動社會各界提升相關旅遊配套，締造對旅客友善的環境，包括在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，整合提供清真食品的餐廳名單，鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識。

 

　　他續指，拓展具特色旅遊產品，在香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊；積極推動熊貓旅遊、賽馬旅遊等。文體旅局將推廣沙頭角文化生態旅遊路線產品；保安局亦會在今年內把沙頭角開放計劃的每日旅遊限額提升至3000人，及透過人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士試行「無感」暢通方式進出中英街，並會研究應用相關科技配合未來開放中英街的旅遊發展。

 

推動會展站上蓋和紅磡站周邊臨海及碼頭用地發展

 

　　他續指，發展盛事旅遊經濟，財政司副司長領導的「盛事統籌協調組」將繼續主動出擊，吸引不同盛事在港舉行，既重質亦重量，拉動零售和酒店業。政府會推動灣仔北會展站上蓋和紅磡站周邊臨海及碼頭用地的發展，提供活動場地，打造成新地標；鞏固傳統旅遊吸引力，旅發局會制訂十八區美食指南，舉辦美食盛事，推廣地區美食。文體旅局亦將在公布《藍圖2.0》時一併公布郵輪旅遊發展行動計劃，提升啟德郵輪碼頭作為母港及會議展覽和活動場地的功能；及推動智慧旅遊及提升旅遊業服務質素，旅發局會加大面向本地和外地旅客，發展和推廣更多具香港特色的旅遊項目，並利用人工智能等科技提供一站式支援和景點推介。政府亦會推出嶄新傑出服務獎勵計劃，深化落實「好客之道」。

 

推動文化創意產業發展，強化西九產業發展

 

　　為提升香港作為中外文化藝術交流中心，政府銳意深化文化體制改革，完善文化經濟政策，進一步增強文化自信。文體旅局稍後將諮詢文化委員會，並在今年內公布《文藝創意產業發展藍圖》，當中涵蓋4個發展方向，分別為推動多元及國際化的文化藝術發展、弘揚中華文化、促進中外文化藝術交流和推動產業化發展。

 

　　他提到，「文創產業發展處」今年6月成立，透過產業導向推動業界發展，包括「創意智優計劃」將培育更多具產業化潛力的文創項目，加強跨界別合作，引進市場資源；推動更多香港和海內外文創產品加入「亞洲知識產權交易平台」，促進跨界別交流合作和商業配對；及全新旗艦「香港時裝設計周」發展為年度盛事。

 

　　李家超指出，西九文化區管理局會領頭建設香港文藝創意產業鏈，推動文創旅遊，並透過多元創新的產業化建設，優化財務可持續性，包括進一步擴大香港藝術品交易優勢，推動建立完整的藝術品交易生態圈，建立高端私人藝術藏品儲存、修復和展覽設施；推廣文化區為國際文創商業盛事場地，加大力度招攬國際文創和商業盛事在文化區舉行；加強文化藝術創意項目產出，以商業原則籌劃和策展在本地或海內外長期公演和展出的表演藝術和展覽項目，並擴大文創產品銷售渠道；及打造文化區成為必到文創旅遊地標，推出更多特色體驗活動，並聯同旅發局加強全球宣傳。

 

撰文：經濟通採訪組

 

樂本健及經濟通etnet合辦【免費體驗工作坊】 中醫穴位 x 新一代科研: 逆轉聽力損失 (截止報名23/10/24)► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00108

國銳生活

0.740

異動股

01942

馬可數字科技

1.290

異動股

08257

靖洋集團

0.078

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,275.91
    +36.86 (+0.085%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,864.67
    +23.20 (+0.397%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,489.55
    +115.94 (+0.631%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升316.501
變動率︰+5.875%
較港股︰-0.16%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升49.849
變動率︰+4.649%
較港股︰-0.20%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升427.699
變動率︰+4.361%
較港股︰-0.72%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.825
變動率︰+4.246%
較港股︰+0.17%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升20.150
變動率︰+3.546%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升82.420
變動率︰+3.374%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.380
變動率︰+3.284%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升218.970
變動率︰+3.098%
精選美股 More
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升763.890
變動率︰+11.087%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升220.210
變動率︰+7.840%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升4.360
變動率︰+3.318%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升723.260
變動率︰+3.234%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/10/2024 20:59 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：18/10/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/10/2024 20:59 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00108 國銳生活
  • 0.740
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.290
  • 08257 靖洋集團
  • 0.078
  • 00316 東方海外國際
  • 108.500
  • 00939 建設銀行
  • 6.150
股份推介
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 236.200
  • 目標︰$250.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 31.100
  • 目標︰$36.00
  • 02588 中銀航空租賃
  • 63.600
  • 目標︰$68.70
  • 00728 中國電信
  • 4.720
  • 目標︰--
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.950
  • 目標︰$4.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 100.500
  • 00388 香港交易所
  • 317.000
  • 00700 騰訊控股
  • 430.800
  • 00941 中國移動
  • 73.750
  • 00981 中芯國際
  • 30.250
報章貼士
  • 03738 阜博集團
  • 2.600
  • 目標︰$2.65
  • 02020 安踏體育
  • 87.150
  • 目標︰--
  • 00270 粵海投資
  • 5.160
  • 目標︰$5.91
熱炒概念股
即時重點新聞

18/10/2024 16:46  《盤後部署》恒指急升後市挑戰兩萬一，券商股再炒作信証望25元

18/10/2024 16:41  《新股上市》證監會與聯交所將優化新上市申請審批流程時間表

18/10/2024 11:16  金管局推多項措施支持中小企，包括釋放銀行資本、增部分還本安排

18/10/2024 11:15  【傾力救市】潘功勝：年底前擇機再降準，下周一公布LPR會下行

18/10/2024 16:20  《本港樓市》中原CCL連升兩周，短期樓價有回穩跡象

18/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３１﹒０２億元，買阿里沽盈富基金

18/10/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗升港交所目標惟續籲沽，福耀玻璃績後獲看好

18/10/2024 16:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７６９４，一至六個月拆息維持４厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 證監會優化新上市申請審批流程時間表，市值達百億A股有望獲快速審批來港上市 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平要科技打頭陣，GDP六季低，人行新工具落地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀股 | 六大行減存款利率，人行年底前再降準，內銀造好可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

真正落後是「神州基金」
人氣文章

Foodie What’s On

東京米芝蓮2025｜新增1間三星米芝蓮餐廳 《摘星廚神》木村拓哉親身頒獎！東京贏巴黎 成全球最多星星餐廳城市 1
人氣文章

Member Zone

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Victoria's Secret時裝展回歸：BLACKPINK Lisa打頭陣獻唱、Gigi Hadid任開場天使！Tyra Banks、Kate Moss驚喜現身
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Threads用家大推！LUSH鎂鹽按摩芭：紓緩肌肉疲勞+放鬆身心靈，是一件難求的助眠好物？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性教育要從小做起！荷蘭未成年懷孕率只得0.29%？外國性教育會教DIY方法？男女生早熟嘗禁果同IG、運動有關？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
斷崖式衰老丨57歲陳小春斷崖式衰老惹網民熱議：面部皺紋明顯 臉皮下垂如7旬阿伯！
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
肌少症新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/10/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/10/2024
新股上市 | 證監會優化新上市申請審批流程時間表，市值達百億A股有望獲快速審批來港上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處