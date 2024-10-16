施政報告2024 | 打造啟德體育園為體育和盛事地標

行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，將在明年第一季啟用的啟德體育園，是香港歷來最大型體育基建，有助推動體育發展，並帶動休閒娛樂及旅遊業等產業和盛事經濟的發展。

他又指，政務司司長領導的「啟德體育園跨部門工作小組」會加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，促進體育盛事、創新娛樂、餐飲、會議展覽和旅遊協同發展，並就安全部署、人群管理和突發事故處理等作充分預案和演練。

李家超指，啟德體育園的啟用可促進體育盛事、創新娛樂、餐飲、會議展覽和旅遊協同發展（Shutterstock）

推動遊艇旅遊，開拓中東和東盟旅客客源

政府會以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，利用好香港豐富和獨特的資源，例如維港、島嶼、鄉郊、文化、美食、生活時尚和歷史建築，結合科技、動漫、演藝和影視文化等優勢，做到「香港無處不旅遊」。

發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線

他指出，文體旅局今年內公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，其中重點涵蓋推動文化、體育、生態及盛事等方向，範疇包括：開拓生態旅遊，政府會發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線並完善配套，如印洲塘跳島遊；加快建設「南大嶼生態康樂走廊」；發展前南丫石礦場用地為休閒度假和戶外康樂地帶；及發展尖鼻咀和白泥為生態旅遊節點等；開拓中東和東盟旅客客源，政府會積極推動社會各界提升相關旅遊配套，締造對旅客友善的環境，包括在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，整合提供清真食品的餐廳名單，鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識。

他續指，拓展具特色旅遊產品，在香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊；積極推動熊貓旅遊、賽馬旅遊等。文體旅局將推廣沙頭角文化生態旅遊路線產品；保安局亦會在今年內把沙頭角開放計劃的每日旅遊限額提升至3000人，及透過人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士試行「無感」暢通方式進出中英街，並會研究應用相關科技配合未來開放中英街的旅遊發展。

推動會展站上蓋和紅磡站周邊臨海及碼頭用地發展

他續指，發展盛事旅遊經濟，財政司副司長領導的「盛事統籌協調組」將繼續主動出擊，吸引不同盛事在港舉行，既重質亦重量，拉動零售和酒店業。政府會推動灣仔北會展站上蓋和紅磡站周邊臨海及碼頭用地的發展，提供活動場地，打造成新地標；鞏固傳統旅遊吸引力，旅發局會制訂十八區美食指南，舉辦美食盛事，推廣地區美食。文體旅局亦將在公布《藍圖2.0》時一併公布郵輪旅遊發展行動計劃，提升啟德郵輪碼頭作為母港及會議展覽和活動場地的功能；及推動智慧旅遊及提升旅遊業服務質素，旅發局會加大面向本地和外地旅客，發展和推廣更多具香港特色的旅遊項目，並利用人工智能等科技提供一站式支援和景點推介。政府亦會推出嶄新傑出服務獎勵計劃，深化落實「好客之道」。

推動文化創意產業發展，強化西九產業發展

為提升香港作為中外文化藝術交流中心，政府銳意深化文化體制改革，完善文化經濟政策，進一步增強文化自信。文體旅局稍後將諮詢文化委員會，並在今年內公布《文藝創意產業發展藍圖》，當中涵蓋4個發展方向，分別為推動多元及國際化的文化藝術發展、弘揚中華文化、促進中外文化藝術交流和推動產業化發展。

他提到，「文創產業發展處」今年6月成立，透過產業導向推動業界發展，包括「創意智優計劃」將培育更多具產業化潛力的文創項目，加強跨界別合作，引進市場資源；推動更多香港和海內外文創產品加入「亞洲知識產權交易平台」，促進跨界別交流合作和商業配對；及全新旗艦「香港時裝設計周」發展為年度盛事。

李家超指出，西九文化區管理局會領頭建設香港文藝創意產業鏈，推動文創旅遊，並透過多元創新的產業化建設，優化財務可持續性，包括進一步擴大香港藝術品交易優勢，推動建立完整的藝術品交易生態圈，建立高端私人藝術藏品儲存、修復和展覽設施；推廣文化區為國際文創商業盛事場地，加大力度招攬國際文創和商業盛事在文化區舉行；加強文化藝術創意項目產出，以商業原則籌劃和策展在本地或海內外長期公演和展出的表演藝術和展覽項目，並擴大文創產品銷售渠道；及打造文化區成為必到文創旅遊地標，推出更多特色體驗活動，並聯同旅發局加強全球宣傳。

撰文：經濟通採訪組

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