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施政報告2024 | 李家超：減免烈酒稅旨在推動高端烈酒貿易額

16/10/2024

　　行政長官李家超在新一份《施政報告》表示，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。


　　李家超於記者會上表示，200元以下的烈酒佔市場流動的8成半，新政策為平衡不鼓勵市民飲酒，同時可以推動高端烈酒的貿易額。他舉例指，過去推動紅酒免稅政策後，2023年比2007年紅酒進口及轉口價格上升375%，但數量僅上升33%，認為可以參考紅酒免稅的成功經驗，新政策可以有效推動烈酒的貿易額，而不會推高入口數量。

 

施政報告2024 | 李家超：減免烈酒稅旨在推動高端烈酒貿易額

李家超於記者會上表示，新政策在不鼓勵市民飲酒，但同時推動高端烈酒的貿易額下作平衡（Sam攝）

 

本港約85%烈酒的進口價在200元以下

 

　　財政司長長陳茂波表示，上述調整的政策目標，是鼓勵高端烈酒貿易的發展和相關高增值服務的發展，同時亦平衡了社會關於飲酒與健康的關注。

 

　　他指，現時本港約85%烈酒的進口價均在200元以下，故此市面上絕大部分烈酒的稅率將會維持在100%，沒有改變。在考慮調整烈酒稅時，當局參考了當年取消葡萄酒稅後，市民飲用葡萄酒的情況，可見降低稅率後有助高端酒類的貿易和相關高增值產業發展，例如拍賣。


　　他提到，2008年取消葡萄酒稅後，人均葡萄酒消耗量一度上升，不過，增幅於隨後持續下跌，並曾出現負增長，2023年時，人均葡萄酒飲用量已回落至取消葡萄酒稅前，即2007年水平。

 

 

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