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施政報告2024 | 李家超：最快下年完成取締劣質劏房立法

17/10/2024

施政報告2024 | 李家超：最快下年完成取締劣質劏房立法

 

　　新一份《施政報告》中提及不合標劏房必須改建成合標的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。法例會設寬限期，期間不就違法出租採取執法行動。

 

處理劏房問題先易後難

 

　　李家超出席施政報告聯合電台節目時表示，最快下年完成取締劣質劏房的立法，預計訂立1年至1年半登記期，並預留最少一年寬限期，供業主改建單位成符合標準的「簡樸房」，但實際時間仍然有待討論。李家超指，劏房問題累積多年，強調要靈活及先易後難，有序處理。


　　對於措施可能令劏房租金上升，李家超指租金有變動是反映現實，認為租金受合約及租務管制保障，目前最重要是建立健康的「簡樸房」市場。

 

業主團體指部分業主寧願退場

 

　　有市民指，政府建議合資格劏房「簡樸房」面積最少要有8平方米，等同將劏房居民「掃出街」。李家超回應指，制定「簡樸房」制度是希望處理絕大部分問題，指現有11萬戶劏房戶中，有四成有資格申請公屋，另外有兩成住戶短期內會成為本港永久居民，有機會申請公屋，強調「簡樸房」是過渡性措施，政府亦不希望有人因此無家可歸，會協助有需要個案找到居所。


　　有業主代表稱，劣質劏房的裝修成本動輒十多萬元，部分業主寧願退場，變相令市面上可供低收入群體居住的單位減少，得不償失。

 

撰文：經濟通採訪組

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