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施政迴響 | PwC冀家辦稅務優惠合格資產看齊獲許投資資產清單

17/10/2024

　　行政長官李家超昨（16日）發表新一份《施政報告》，羅兵咸永道（PwC）稱，樂見政府採納了該行在9月份所提出主要針對資本市場、招商引才以及數字經濟方面的建議。羅兵咸永道亞太區及中國副主席吳家裕表示，支持政府繼續鞏固和提升香港作為國際金融、航運和貿易中心的地位，並進一步在深化海外網絡、引進企業、聚集人才和提速發展數字經濟等方面拓展跨境與區域合作。同時，香港應全力與中國內地融合，加快新質生產力的發展，包括推動北部都會區發展及深化大灣區合作，以科技創新賦能，實現高品質經濟發展。

 

施政迴響 | PwC冀家辦稅務優惠合格資產看齊獲許投資資產清單

 

香港應全力與內地融合加快發展新質生產力

 

　　羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢表示，歡迎政府建議強化香港作為全球最大離岸人民幣業務的樞紐地位，透過持續提升基礎建設，升級債務工具中央結算系統，以及提供更多以人民幣計價的投資產品等，將有助鞏固香港國際金融中心地位。

 

　　他亦支持政府進一步優化證券市場，積極拓展與中東、東盟地區等在金融方面的合作，同時透過深化與內地市場互聯互通，優化上市審批及降低交易成本等舉措，將有助提升香港競爭力，吸引國際和內地企業赴港上市。

 

冀加快立法增加基金及單一家辦享稅務寬減的合資格交易種類

 

　　羅兵咸永道南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥表示，該行歡迎政府重申其增加基金及單一家族辦公室，享有稅務寬減的合資格交易種類的意向，並期望政府可加快啟動立法。此外，歡迎擴闊「新資本投資者入境計劃」下容許投資5000萬元或以上住宅物業，以及延長「高端人才通行證計劃」下高收入人才的首個簽證期至3年。同時，該行希望政府研究將獲許投資資產清單，與家族辦公室稅務優惠合資格資產對齊，可同時擴充香港的資本和人才庫。

 

　　此外，該行亦歡迎政府推動香港作為中國的金融風險管理中心，包括鼓勵中國內地和海外企業在香港設立自保保險公司，向香港基礎設施項目分配更多資金；優化和加大推廣現行航運服務的稅務優惠及打造香港成為綠色航運中心；建設大宗商品交易生態圈和擴大高增值物流的舉措；設立第三個InnoHK研發平台、增加對創科的資金和投資；代幣化；數碼債券等建議。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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