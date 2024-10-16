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施政報告2024 | 李家超：推進北都區建設，未來五年6萬伙落成入伙

16/10/2024

　　行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，北部都會區是香港經濟發展的新引擎。政府會在保持公共財政穩健的前提下，提速推展北都內與經濟及房屋發展相關的工程。

 

施政報告2024 | 李家超：推進北都區建設，未來五年6萬伙落成入伙

施政報告提到，北都未來五年會有約6萬個單位落成，包括約10條新公共屋邨（Shutterstock）

 

　　他指出，北都將逐漸進入收成期。在未來五年，會有約6萬個房屋單位落成入伙，當中包括約10條新公共屋邨；新田科技城的首批用地會推出市場；實施「一地兩檢」的新皇崗口岸大樓亦會落成。在第二個五年，新落成的房屋單位將再增加約15萬個；有逾1000萬平方米的總樓面面積作經濟用途；古洞北首幢政府聯用辦公大樓落成啟用；北區醫院完成擴建並投入服務；運輸基建方面，北環線主線2034年竣工，北都公路（新田段）預計2036年開通。這將大力拉動經濟發展，推動研究科技產業發展，同時提供更好的居住環境，助力吸納人才、留住人才落地生根，並提升市民生活質量，惠民生、添幸福。

 

新田科技城爭取自2026-27年起推出約20公頃新創科用地

 

　　他提及，政府將就新田科技城首階段基礎工程尋求撥款，今年內開始工程，爭取自2026-27年起陸續推出約20公頃新創科用地，交由科技園公司發展和營運。另外，元朗南新發展區第二期工程亦會在明年中開展。牛潭尾初步發展建議短期內公布，當中會預留用地，推動「北都大學教育城」、第三所醫學院及綜合醫教研醫院的發展，接著會在年底公布新界北新市鎮及馬草壟一帶的初步發展建議。今年內啟動北區沙嶺的改劃程序，用作數據中心及相關用途的創科用地將擴大至十公頃。

 

施政報告2024 | 李家超：推進北都區建設，未來五年6萬伙落成入伙

李家超指，政府會試行「片區開發」模式，加快北都建設（Sam攝）

 

 

　　他表示，政府正探討選取試點產業園區，例如洪水橋╱厦村新發展區部分物流用地，批撥予由政府成立和牽頭的公司，負責按政府產業政策制訂園區發展和營運策略（包括考慮接受策略性投資）及日常管理、招商引資等工作，明年首季公布細節。政府亦會考慮因應個別產業發展需要，彈性批撥產業用地，推動產業發展。

 

　　他指出，政府會試行「片區開發」模式，加快北都建設，揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的地塊成為片區，由項目發展商綜合開發，使片區提速落成，設計更為協調。政府物色了三個分別佔地10至20公頃的片區作為試點。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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