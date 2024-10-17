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施政報告2024 | 陳茂波：放寬按揭成數已考慮樓價成交量等因素

17/10/2024

　　行政長官李家超昨天（16日）發表新一份施政報告。放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。財政司長陳茂波今日表示，放寬物業按揭貸款成數，已考慮一籃子因素，包括樓價走勢、樓宇成交量、未來供應、本地經濟和外圍環境等。

 

施政報告2024 | 陳茂波：放寬按揭成數已考慮樓價成交量等因素

 

　　陳茂波指出，當局認為現時銀行體系穩定，按揭服務貸款風險也得到妥善管理，有空間將措施回復到2009年實施逆周期措施前的水平，以減低對市民正常樓宇買賣活動的影響，又認為本港的銀行體系有充裕緩衝，能夠應對萬一樓價出現調整的情況。

 

　　被問到是否擔心炒風重燃，陳茂波解釋，現時樓市從2021年9月起下調了20%，交投亦較淡靜。加上考慮到未來供應充足多達10.8萬伙，認為無需再進行樓宇管制。

 

許正宇：黃金倉儲近飽和，本周公布優化上市批核流程

 

　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，證監會和港交所(00388)將優化上市批核流程，令上市申請審批時間更有確定性，本周內將公布相關細節安排。

 

　　許正宇指，財庫局重點政策措施圍繞三大範疇，包括強化香港國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心雙重地位；持續優化互聯互通機制、強化香港作為最大離岸人民幣國際樞紐角色；以及積極拓展和深化海外網絡。

 

大宗商品交易倉庫選址，不一定重新建設

 

　　另外，施政報告提出在香港建立國際黃金交易中心，並建構國際級黃金儲存設施。許正宇表示，爭取年底前構建工作小組，籌備建立黃金交易市場具體方向，工作小組成員會包括政府、監管機構、市場人士，及黃金價值鏈等代表，希望更全面接收市場訊息。

 

　　許正宇提到本港現有黃金倉儲已接近飽和，最近有不同機構對在港建立倉儲表達興趣，加上亞洲市場一直都對黃金有熱切需求，地緣政治增加市場避險需求，認為本港有條件將需求及供應匯聚，期望本港黃金交易市場能由現時本地層面，提升至國際水平。至於推動國際大宗商品交易所在港設倉，許正宇指，倫敦金屬交易所早前指定本港作為亞洲區其中一個「遞交港」，倉儲公司可考慮在港建立倉庫。

 

香港建立黃金市場較其他地區優勝

 

　　陳茂波認為，在中央支持下，香港建立黃金市場較其他地區優勝，香港構建國際黃金交易中心時，內地市場會提供支持。至於大宗商品交易倉庫選址，不一定要重新建設，不排除會使用現有合符標準的貨倉。

 

　　至於於黃金產品納入互聯互通，許正宇指，股票通等互聯互通已發展成熟，相對下黃金納入互聯互通會在較後位置，香港要先做好自身工作，才能考慮與其他地方一起發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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