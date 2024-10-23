孫明揚 | 前教育局局長孫明揚辭世，李家超表示哀悼，讚揚為特區貢獻良多

前教育局局長、人稱「孫公」的孫明揚昨日離世，終年80歲。他曾出任政制事務局長、教育局長等高職，最為人熟悉的是其出任房屋及規劃地政局局長期內，推出一系列穩定樓市政策，被市場統稱為「孫九招」。



行政長官李家超表示，對孫明揚辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。李家超說，孫明揚加入政府數十載，擔任多個重要職務，在不同政策範疇為特區出謀獻策，應對各項挑戰，推動香港發展。他多年來熱心服務市民，深得政府同事和社會人士尊重，為特區貢獻良多。他於1999年獲頒授金紫荊星章。



孫明揚在1966年加入政府工作，任職政務主任，先後出任副運輸司、憲制事務司、政務司等。於1997年3至7月，借調到行政長官辦公室工作，出任政策統籌局長。



在香港回歸後，孫明揚復任民政事務局長，同年8月調任政制事務局長。在2002年7月，孫明揚改任房屋及規劃地政局長，期間，孫明揚公布一系列穩定樓市措施，被稱為「孫九招」。在2003年4月，他兼任房屋委員會主席。孫明揚在2005年5月至6月任署理政務司長，以接替辭官參選的曾蔭權。至2007年7月，出任首任教育局局長，至2012年6月離任。

孫明揚自2011年起多次因病入院，同年4月證實患上腎衰竭，須以腹膜透析治療，同年12月證實患上退伍軍人症，2012年4月切除甲狀腺腫瘤。

撰文：經濟通採訪組

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