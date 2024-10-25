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機管局:機場城市發展藍圖擴大料涉千億元資金，局方負責300億

25/10/2024

機管局:機場城市發展藍圖擴大料涉千億元資金，局方負責300億

 

　　施政報告提出，政府會聯同機管局研究，擴大「機場城市」規模超過一倍。機管局表示「機場城市」位於機場毗鄰的土地、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌之間的海灣，涉及60公頃用地及200公頃海域。機管局主席林天福表示，預計擴大規模發展涉及大約1000億元投資，當中約300億元由局方負責，主要用於基建，其餘透過投標等方式，吸引私營資金投資。他表示初步反應正面。林天福亦稱若機場做得好，可以是推動經濟發展的引擎。他亦指出，項目當中200億元資金已包含在過往發債融資中，目前機管局債務約1200億元。

 

新建項目料2026至2031年落成

 

　　整個機場城市連同現有設施佔地20公頃，部份仍在與政府商討地契安排。新建項目包括，發展全港首個專為藝術品儲存而建造的大型倉儲設施；興建亞博館第二期，打造可容納2萬人的表演場館。另外，將發展全港最大型可提供600個泊位的遊艇港灣，推動遊艇旅遊。各項目預計於2026至2031年落成。


　　另外，為善用機場的空運優勢，機管局亦計劃在香港口岸人工島，設立「港版築地」的特色空運鮮活市集，希望可吸引高端消費者及年輕旅客，各項目預計於2025至2031年落成。至於連接機場島、港珠澳大橋香港口岸及東涌，將以自動駕駛系統接駁，以無人車接載旅客，往來港鐵東涌站至人工島，預計每小時可載客5000至8000人。

 

撰文：經濟通採訪組

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