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轉數快 | 余偉文料明年中試行轉數快與內地跨境支付系統(IBPS)互聯

28/10/2024

轉數快 | 余偉文料明年中試行轉數快與內地跨境支付系統(IBPS)互聯

　　金管局總裁余偉文在金融科技周上見記者時表示，已與銀行提及轉數快與內地的網上支付跨行清算系統(IBPS)互聯，預計明年年中試行，但於現階段，試點、試行規模、應用層面的詳情，仍在與人民銀行商討當中。

轉數快 | 余偉文料明年中試行轉數快與內地跨境支付系統(IBPS)互聯


　　他指出，未來數年金融科技工作主要分別為代幣化及人工智能。在化幣化方面，旗下Ensemble項目沙盒今將宣布與泰國、巴西央行進行跨境應用測試，包括外匯交易進行同步交收(PvP)，甚至是代幣化貿易融資方面。項目亦已有10多個用例試行當中，有數個用例已完成並快供初步分享。


　　至於穩定幣發行人沙盒，他指出，現有3個申請人利用當中，有關於貿易結算、Web 3區間支付用例，仍處於嘗試當中。現仍有不同企業與當局聯繫想加入沙盒。

 

助政府推第3批代幣化綠債

 

　　金管局又會繼續協助政府推出第3批代幣化綠色債券，但規模及時間仍在觀察當中。他亦提到，代幣化綠色債券發行人資助計劃詳情將快公布，合資格發行人每筆債券可獲資助250萬元。另外，他亦指即將推出Evergreen Hub，平台上將與業界分享資料、發行經驗等。


　　人工智能(AI)方面，他冀銀行多利用當局已推出的GenA.I. 沙盒。

 

撰文：經濟通採訪組

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