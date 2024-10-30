彩虹邨重建方案出爐，11棟樓將分三期清拆

樓齡逾60年的彩虹邨將會重建，估計重建方案今午出爐。消息指，11楝樓宇將分三期清拆，第一期最快於2028年展開，至2039年完成清拆，目標2043年完成重建。據悉，黃大仙區議會將於下周二(5日)討論彩虹邨重建研究的清空及遷置建議方案。

下周二討論彩清空及遷置建議

消息指，第一期重建計劃將於2028年展開，包括金碧樓、碧海樓、丹鳳樓；之後為金漢樓、白雪樓、紅萼樓、錦雲樓，目標於一年內完成清拆；最後是金華樓、翠琼樓、綠晶樓、紫薇樓，料約於2039年清拆。最終目標是在19年後，即約2043年，完成重建工程。

議員倡向長者戶終生免租

第一期要遷出的居民會被安置到同屬黃大仙區內的美東邨，第二、三期居民預計亦可留原區，居民都可優先購買鄰近的宏照道綠置居項目。立法會議員(九龍東)鄧家彪表示，邨內較多長者住戶，建議提供終生免租，讓他們適應搬遷後的新環境。



彩虹邨於1962年落成，共有11座、約7400伙，約有1.8萬名居民。房屋局去年底宣布通過展開研究彩虹邨重建項目，預計分三期重建，每期涉約2500戶，整個工程料歷時15年。邨內球場的七彩配色吸引不少人前來打卡，房委會重建時會參考這個設計，但未必全盤複製現有布局。

撰文：經濟通採訪組

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