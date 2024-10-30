  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

彩虹邨重建方案出爐，11棟樓將分三期清拆

30/10/2024

彩虹邨重建方案傳今出爐，11棟樓將分三期清拆

 

　　樓齡逾60年的彩虹邨將會重建，估計重建方案今午出爐。消息指，11楝樓宇將分三期清拆，第一期最快於2028年展開，至2039年完成清拆，目標2043年完成重建。據悉，黃大仙區議會將於下周二(5日)討論彩虹邨重建研究的清空及遷置建議方案。

 

下周二討論彩清空及遷置建議

 

　　消息指，第一期重建計劃將於2028年展開，包括金碧樓、碧海樓、丹鳳樓；之後為金漢樓、白雪樓、紅萼樓、錦雲樓，目標於一年內完成清拆；最後是金華樓、翠琼樓、綠晶樓、紫薇樓，料約於2039年清拆。最終目標是在19年後，即約2043年，完成重建工程。

 

議員倡向長者戶終生免租

 

　　第一期要遷出的居民會被安置到同屬黃大仙區內的美東邨，第二、三期居民預計亦可留原區，居民都可優先購買鄰近的宏照道綠置居項目。立法會議員(九龍東)鄧家彪表示，邨內較多長者住戶，建議提供終生免租，讓他們適應搬遷後的新環境。


　　彩虹邨於1962年落成，共有11座、約7400伙，約有1.8萬名居民。房屋局去年底宣布通過展開研究彩虹邨重建項目，預計分三期重建，每期涉約2500戶，整個工程料歷時15年。邨內球場的七彩配色吸引不少人前來打卡，房委會重建時會參考這個設計，但未必全盤複製現有布局。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】美國總統大選在即，你認為誰將最終當選？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02995

首鋼資源股權

0.194

異動股

02688

新奧能源

54.700

異動股

02556

邁富時

119.900

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02995 首鋼資源股權
  • 0.194
  • 02688 新奧能源
  • 54.700
  • 02556 邁富時
  • 119.900
  • 02828 恒生中國企業
  • 74.200
  • 00753 中國國航
  • 4.370
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.400
  • 目標︰$20.50
  • 01050 嘉利國際
  • 0.820
  • 目標︰$1.10
  • 02318 中國平安
  • 48.150
  • 目標︰$59.80
  • 00293 國泰航空
  • 8.100
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 73.050
  • 目標︰$95.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 72.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 94.550
  • 00700 騰訊控股
  • 404.600
  • 00941 中國移動
  • 71.450
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 26.700
報章貼士
  • 00005 滙豐控股
  • 72.100
  • 目標︰$90.00
  • 00123 越秀地產
  • 6.430
  • 目標︰$7.10
  • 02293 百本醫護
  • 0.630
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 26.700
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.680
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.320
即時重點新聞

31/10/2024 12:07  恒指半日升95點報20476，信義光能升7%，蒙牛乳業升6%

31/10/2024 11:00  【外圍經濟】日本央行維持政策利率在0.25厘不變，符合預期

31/10/2024 12:04  科笛(2487)首三季商業化產品收入1.49億人幣升1.3倍

31/10/2024 11:17  《中概異動》小鵬汽車升逾2%，旗下AI汽車P7+下周正式上市

31/10/2024 10:40  《異動股》十月內地製造業PMI重上50，融創飆逾一成領漲內房

31/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４７﹒７９億元，買阿里沽盈富基金

31/10/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】高盛升小米目標一成，渣打績後獲大行維持正面評級

31/10/2024 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１２，一周及兩周拆息維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

雙11 | 阿里據報不舉行雙11晚會，節省開支補貼商家及消費者新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

火箭 | 桌球天王奧蘇利雲透過優才計劃移居香港，盛讚香港是理想居住地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

IPO | 黃俊碩：優化上市審批流程，助提升香港IPO競爭力新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

香港仔艇仔粉11月搬固定泊位！$40足料燒味粉配大地魚乾湯底 加幾錢可以登艇仔食？新增賣呢兩款食物！即睇營業時間＋地址 1
人氣文章

玩樂 What’s On

將軍澳新露營場地：東華三院環保村，6個露營區、兒童遊樂場、大草坪、冷熱水淋浴間應有盡有！Glamping每晚最平$267／人！即睇價錢＋地點！ 1
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】妳是哪種汽水？精準分析出性格特質！
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

本地食材炮製、四手聯乘！「田園到舌尖 海洋至餐桌」限定餐單：花竹蝦千層餅、騸牯牛牛肉他他、本地龍蝦湯、海鱺魚二澳米煲仔飯
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

水果都有蛋白質？營養師推介：5款高蛋白質、高膳食纖維水果，附 High-Protein Smoothie食譜！
人氣文章

Beauty

小顏按摩消除水腫超有感！專訪SUQQU護膚專家平澤陽子，一次學懂「顏筋按摩」手法+注意點！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭
人氣文章
減肥成功 ｜ 230磅男超慢跑配合斷食3個月激減64磅！專家教超慢跑4大技巧，建議日做30分鐘可改善三高！
人氣文章
腹肌訓練！練完腹肌卻頸痛腰痛？避開常見錯誤！4個簡易動作有效燃燒腹部，KO肚腩、練出完美線條
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 16:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 16:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2024 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/10/2024
雙11 | 阿里據報不舉行雙11晚會，節省開支補貼商家及消費者
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

真知灼見－溫灼培 | 英國大幅加稅惟未損英鎊匯價

31/10/2024 11:09

貨幣攻略

東北亞再起風雲，朝鮮半島或捲入混戰

30/10/2024 15:42

大國博弈

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處