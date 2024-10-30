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網絡安全 | Norton：去年港人遭受節日網購詐騙平均損失逾7000元

30/10/2024

網絡安全 | Norton：去年港人遭受節日網購詐騙平均損失逾7000元

 

　　Gen旗下消費者網絡安全品牌Norton在港進行一項節日網絡安全調查，結果顯示去年香港消費者遭受節日網購詐騙平均損失金額達7379元。16%的受訪者在節日期間成為詐騙者的目標，當中63%成為受害者，62%遭受了金錢損失。在所有節日中，聖誕節(22%)、國慶節(18%)和中秋節(17%)被列為最容易受騙的節日。

 

近半詐騙發生在社交媒體平台

 

　　調查數據顯示，詐騙主要發生在社交媒體平台(48%)，通訊軟件(43%)和第三方網站(37%)。首三位網購詐騙形式包括超額付款/退款詐騙(33%)、網絡釣魚(31%)和網購詐騙(29%)。在詐騙的損失類型中，受訪者最擔心的是個人資料外洩(74%)，被第三方零售商詐騙(65%)及成為網絡犯罪受害者(65%)。此外，受訪者對個別平台的信任度排名依次為WhatsApp(46%)、Facebook(43%)、Instagram(42%)、WeChat(38%)、Threads(25%)。

 

三成人稱今年或會透過AI工具尋找假日消費優惠

 

　　報告亦顯示，受訪者對於使用網絡安全工具避免受騙的意識有待提高。約有30%受訪者表示只會有時使用VPN來保護連接或進行支付，12%多數會使用，5%經常使用。此外，部分受訪者表示會使用其他網絡安全工具如使用安全瀏覽器進行支付，有時使用、多數使用、經常使用的佔比分別為35%、23%、19%。


　　隨著AI逐漸融入人們的購物習慣，31%的受訪者表示今年可能會透過AI工具尋找假日的消費優惠，但大多數受訪者表示更希望與真人客服交談，61%的受訪者認為，如果必須使用AI聊天機器人，他們可能會放棄購買。整體而言，39%的受訪者信任AI能安全地處理他們的個人信息，47%　的受訪者表示AI能為他們提供有用的價值。

 

撰文：經濟通採訪組

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