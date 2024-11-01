  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

本港經濟 | 陳茂波：對經濟前景審慎樂觀，無需調整全年增長預測

01/11/2024

本港經濟 | 陳茂波：對經濟前景審慎樂觀，無需調整全年增長預測

 

　　第三季本地生產總值預先估計數字，較上年同期實質增長1.8%，升幅放緩，並遜市場預期，而首三季合計經濟增長2.6%，貼近政府全年經濟增長預測約2.5%至3.5%的下限。財政司司長陳茂波表示，目前經濟增速符合預期，有信心可以保持在預測區間內，無需調整增長預測。


　　他稱對經濟保持審慎樂觀態度，政府會繼續招商引資，對外說好香港故事，在吸引更多旅客來港等方面努力。相信會為經濟帶來積極影響。

減息周期剛開始，樓市正處轉折期

　　至於最新負資產數字突破4萬宗，陳茂波總結沙特利雅得行程時表示，美國減息周期剛開始，市場影響需要時間消化。樓市正處於轉折期，由2021年下旬開始調整至今，大致上保持穩定發展，交投量漸趨活躍，同時亦見到市民收入整體而言有所增長，利率調整對經濟有幫助，隨著減息周期一路推進，相信相關效果會更加明顯。

招商引資進展良好

　　他又提到，現時失業率仍然偏低，政府在招商引資、吸引人才方面都有不錯的進展，2022年底至今引進約100間重點企業落戶，帶來400億至500億元投資額，創造1.5萬個就業職位，主要是中高收入的職位。而引進人才方面收到逾30萬份申請，有近23萬已獲批，當中15萬人已來港，帶動本地租金上升，認為人才來港會先租樓，只要他們在香港有好的發展，就會在港定居，將會為住宅買賣市場帶來新一波購買力。

撰文：經濟通採訪組

第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

419.200

異動股

03160

華夏日股對沖

20.220

異動股

03690

美團－Ｗ

187.600

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 419.200
  • 03160 華夏日股對沖
  • 20.220
  • 03690 美團－Ｗ
  • 187.600
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.900
  • 00285 比亞迪電子
  • 32.550
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.680
  • 目標︰$20.50
  • 01050 嘉利國際
  • 0.810
  • 目標︰$1.10
  • 02318 中國平安
  • 48.050
  • 目標︰$59.80
  • 00293 國泰航空
  • 8.130
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 71.150
  • 目標︰$95.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 419.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 95.000
  • 00005 滙豐控股
  • 71.600
  • 00388 香港交易所
  • 311.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 27.300
報章貼士
  • 01913 普拉達
  • 58.200
  • 目標︰$65.00
  • 00998 中信銀行
  • 4.930
  • 目標︰$5.50
  • 01299 友邦保險
  • 62.250
  • 目標︰$74.60
熱炒概念股
  • 光伏 More
  • 01250 山高新能源
  • 1.550
  • 原油 More
  • 02883 中海油田服務
  • 7.510
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.420
  • 內房 More
  • 00688 中國海外發展
  • 15.500
即時重點新聞

01/11/2024 16:14  恒指全日升189點但連跌第四周，理想汽車挫9%，金沙升半成

01/11/2024 16:07  《本港樓市》中原CCL按周跌0.04%，連升3周後回軟

01/11/2024 13:41  澳門10月博彩收入207.9億澳門元，按年升6.6%

01/11/2024 15:25  《異動股》騰訊升近4%，《王者榮耀》國際版料成海外收入增長點

01/11/2024 15:02  《真知灼見－溫灼培》金價2750美元貴嗎？

01/11/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒８３億元，買小米沽美團

01/11/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】理想績後獲個別大行升目標，中銀升比亞迪目標兩成

01/11/2024 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒７７７０，兩個月至一年折息均維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 洪灝：情緒不等於信心，市場關注人大會議勿捉錯用神（有片）新文章
人氣文章

新聞>最Hit資訊

AlipayHK新增連結香港銀聯信用卡付款 首次綁定香港銀聯卡於淘寶消費滿港幣200元即減港幣20元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指公司與沙特交易所簽署合作意向協議書，探索產品開發等新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網購詐騙｜過時過節最易被騙 港人去年平均損失$7,379！13%受訪者預定機票／酒店時成騙徒目標
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法｜假冒「易通行」短訊又再大量出現！小心誤入網站被盜信用卡資料
人氣文章

生財有道

高息定存 | 華僑銀行推快閃優惠3個月定存息4厘，南商3.8厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

《完美物質》：打針重塑美貌？放過自己，才能成就美麗 1
人氣文章

Art & Living

「銘 — 瑪蒂奧．培利思個展」：在恐懼與掙扎中，尋到壯大自己的力量
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

水果都有蛋白質？營養師推介：5款高蛋白質、高膳食纖維水果，附 High-Protein Smoothie食譜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
紅斑狼瘡症 │ 上海女網紅安樂死惹網民熱議！醫生拆解嚴重可致腎衰竭，面部出現這種斑要注意！新文章
人氣文章
痛風 | 全港約有290萬人有「富貴病」？ | 5大高尿酸風險人群應如何應對？
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2024 17:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2024 17:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/11/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章專訪01/11/2024
專訪 | 洪灝：情緒不等於信心，市場關注人大會議勿捉錯用神（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

舊金．有幾金

01/11/2024 08:10

貨幣攻略

美國亂象，走向蘇維埃式瓦解道路？

01/11/2024 08:02

大國博弈

護A股護國

25/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處