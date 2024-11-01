本港經濟 | 陳茂波：對經濟前景審慎樂觀，無需調整全年增長預測

第三季本地生產總值預先估計數字，較上年同期實質增長1.8%，升幅放緩，並遜市場預期，而首三季合計經濟增長2.6%，貼近政府全年經濟增長預測約2.5%至3.5%的下限。財政司司長陳茂波表示，目前經濟增速符合預期，有信心可以保持在預測區間內，無需調整增長預測。



他稱對經濟保持審慎樂觀態度，政府會繼續招商引資，對外說好香港故事，在吸引更多旅客來港等方面努力。相信會為經濟帶來積極影響。

減息周期剛開始，樓市正處轉折期

至於最新負資產數字突破4萬宗，陳茂波總結沙特利雅得行程時表示，美國減息周期剛開始，市場影響需要時間消化。樓市正處於轉折期，由2021年下旬開始調整至今，大致上保持穩定發展，交投量漸趨活躍，同時亦見到市民收入整體而言有所增長，利率調整對經濟有幫助，隨著減息周期一路推進，相信相關效果會更加明顯。

招商引資進展良好

他又提到，現時失業率仍然偏低，政府在招商引資、吸引人才方面都有不錯的進展，2022年底至今引進約100間重點企業落戶，帶來400億至500億元投資額，創造1.5萬個就業職位，主要是中高收入的職位。而引進人才方面收到逾30萬份申請，有近23萬已獲批，當中15萬人已來港，帶動本地租金上升，認為人才來港會先租樓，只要他們在香港有好的發展，就會在港定居，將會為住宅買賣市場帶來新一波購買力。

撰文：經濟通採訪組

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