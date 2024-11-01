  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

高才通合資格大學增13所至198間，簡化優才計劃申請甄選程序

01/11/2024

　　施政報告宣布將革新各項輸入人才機制，政府今日（1日）起推出三項措施優化高才通計劃及優才計劃。其中一項措施是擴大高才通計劃的合資格大學名單，合資格大學由原有185間，今日起增加13間，至總數198間。

 

高才通合資格大學增13所至198間，簡化優才計劃申請甄選程序

   （資料圖片）

 

高才通合資格大學增13所至198間

 

　　新增院校包括9所過去5年於《上海交通大學中國大學排名》位列第11至20名，而未被包括在原有合資格大學名單內的內地大學，分別為四川大學、北京航空航天大學、東南大學、北京理工大學、同濟大學、中國人民大學、北京師範大學、南開大學以及天津大學；以及4所過去5年在《QS世界大學排名》「藝術與設計」範疇位列前5名的專科學院，分別為皇家藝術學院、倫敦藝術大學、帕森設計學院及羅德島設計學院。

 

A類人才首個簽證期限年期延長至3年

 

　　另一項措施是延長高才通計劃A類申請的首個簽證年期至3年，由今年施政報告公布當日、即10月16日起獲批的該類人才的首個簽證期限年期由2年延長至3年，便利他們盡早規劃帶同家人移居香港。新措施亦適用於今年《施政報告》公布前已獲批的約2.1萬名A類人才。他們可於今日起在其逗留期限屆滿前三個月內，向入境處提出延長逗留期限申請，將獲准無條件延長逗留期限一年。如他們在提交申請時在香港已獲聘用，或已開辦或參與業務，在提交相關證明後可獲准延長逗留期限最多三年。

 

優才計劃評核問卷取代逐項計分制

 

　　另外，政府今日起優化優才計劃下「綜合計分制」，以評核問卷取代原有逐項計分方式，申請人需確認是否符合問卷內12項涵蓋6大範疇的準則，包括年齡、學歷、語文水平、工作經驗、收入及有否擁有業務，並提交證明文件。如申請人符合最少6項準則，即可提交申請。

 

　　勞福局局長孫玉菡表示，政府積極搶人才、留人才。自2022年年底推出新的輸入人才機制以來，至今共收到超過38萬宗申請，近24萬宗獲批，已有約16萬名人才攜同家人抵港。今日推出的優化措施將有助進一步廣納香港發展所需的人才，豐富本地的人才庫，提升香港競逐人才方面的競爭力，鞏固香港作為國際人才樞紐的地位。

 

撰文：經濟通採訪組

 

《說說心理話》：講講常見年輕人理財問題！想「人有我有」？認可理財社工分享理財觀念小秘訣！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

419.200

異動股

03160

華夏日股對沖

20.220

異動股

03690

美團－Ｗ

187.600

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,052.19
    +288.73 (+0.691%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,728.80
    +23.35 (+0.409%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,239.92
    +144.77 (+0.800%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升416.928
變動率︰+2.662%
較港股︰-0.54%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.145
變動率︰+1.935%
較港股︰-0.24%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.738
變動率︰+1.457%
較港股︰-0.59%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.706
變動率︰+1.171%
較港股︰-0.93%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升45.070
變動率︰+2.176%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌79.120
變動率︰-1.726%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌20.840
變動率︰-4.884%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.460
變動率︰-5.747%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升23.200
變動率︰+7.807%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升197.930
變動率︰+6.186%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升84.840
變動率︰+5.195%
BA
波音
按盤價(USD)︰升154.590
變動率︰+3.536%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/11/2024 01:11 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：01/11/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/11/2024 01:11 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 419.200
  • 03160 華夏日股對沖
  • 20.220
  • 03690 美團－Ｗ
  • 187.600
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.900
  • 00285 比亞迪電子
  • 32.550
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.680
  • 目標︰$20.50
  • 01050 嘉利國際
  • 0.810
  • 目標︰$1.10
  • 02318 中國平安
  • 48.050
  • 目標︰$59.80
  • 00293 國泰航空
  • 8.130
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 71.150
  • 目標︰$95.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 419.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 95.000
  • 00005 滙豐控股
  • 71.600
  • 00388 香港交易所
  • 311.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 27.300
報章貼士
  • 01913 普拉達
  • 58.200
  • 目標︰$65.00
  • 00998 中信銀行
  • 4.930
  • 目標︰$5.50
  • 01299 友邦保險
  • 62.250
  • 目標︰$74.60
熱炒概念股
  • 光伏 More
  • 01250 山高新能源
  • 1.550
  • 原油 More
  • 02883 中海油田服務
  • 7.510
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.420
  • 內房 More
  • 00688 中國海外發展
  • 15.500
即時重點新聞

01/11/2024 16:57  《盤後部署》人行新招利好港股，內房回暖料國企最先受惠越地可吼

01/11/2024 16:58  【理財通】證監會：首批試點計劃券商名單出爐，續優化擴大理財通

01/11/2024 16:32  《本港經濟》零售貨值連跌七個月，9月跌幅收窄至6.9%勝預期

01/11/2024 17:54  《新股上市》傳歌爾最快明年分拆子公司在港上市，籌最少23億元

01/11/2024 17:36  吉利汽車(175)10月總銷量按年增28%，首十個月升32%

01/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒５３億元，買小米沽中國平安

01/11/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】理想績後獲個別大行升目標，中銀升比亞迪目標兩成

01/11/2024 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒７７７０，兩個月至一年折息均維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

理財通 | 證監會：首批試點計劃券商名單出爐，續優化擴大理財通 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 財新PMI返擴張，十月商品房成交回升，滬指全周跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

「2024健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，24位傑出得獎機構揭曉新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︳畢業生人工$25,000獅子開大口？努力工作薪酬照舊點算好？收入不等於薪酬，肯搵肯做有錢途！
人氣文章

玩樂 What’s On

日本紅葉預想2024｜最新預測：比往年遲10日或以上！京都最佳觀賞期12月16日 比福岡更遲！
人氣文章

騙局大拆解

網購詐騙｜過時過節最易被騙 港人去年平均損失$7,379！13%受訪者預定機票／酒店時成騙徒目標
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港中樂團《時之輪》、《樂龢灣區》：傳統音樂演繹當代議題，感受嶄新體驗
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《破．地獄》：至少為自己破一次地獄
人氣文章

Art & Living

甚麼是香港設計？在瞬息萬變的世界中，繼續尋根探索屬於香港的獨特故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
凍齡美女︱郭富城初戀女友姚正菁近照曝光，58歲保養得宜皮膚緊致無皺紋！ 新文章
人氣文章
家居意外 │煮飯遇煤氣爆炸捨身護母，逾6成皮膚燒傷！醫生解釋鋼絲球清創手術是最佳治療方法新文章
人氣文章
痛風 | 全港約有290萬人有「富貴病」？ | 5大高尿酸風險人群應如何應對？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/11/2024
理財通 | 證監會：首批試點計劃券商名單出爐，續優化擴大理財通
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

舊金．有幾金

01/11/2024 08:10

貨幣攻略

美國亂象，走向蘇維埃式瓦解道路？

01/11/2024 08:02

大國博弈

護A股護國

25/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處