高才通合資格大學增13所至198間，簡化優才計劃申請甄選程序

施政報告宣布將革新各項輸入人才機制，政府今日（1日）起推出三項措施優化高才通計劃及優才計劃。其中一項措施是擴大高才通計劃的合資格大學名單，合資格大學由原有185間，今日起增加13間，至總數198間。

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高才通合資格大學增13所至198間

新增院校包括9所過去5年於《上海交通大學中國大學排名》位列第11至20名，而未被包括在原有合資格大學名單內的內地大學，分別為四川大學、北京航空航天大學、東南大學、北京理工大學、同濟大學、中國人民大學、北京師範大學、南開大學以及天津大學；以及4所過去5年在《QS世界大學排名》「藝術與設計」範疇位列前5名的專科學院，分別為皇家藝術學院、倫敦藝術大學、帕森設計學院及羅德島設計學院。

A類人才首個簽證期限年期延長至3年

另一項措施是延長高才通計劃A類申請的首個簽證年期至3年，由今年施政報告公布當日、即10月16日起獲批的該類人才的首個簽證期限年期由2年延長至3年，便利他們盡早規劃帶同家人移居香港。新措施亦適用於今年《施政報告》公布前已獲批的約2.1萬名A類人才。他們可於今日起在其逗留期限屆滿前三個月內，向入境處提出延長逗留期限申請，將獲准無條件延長逗留期限一年。如他們在提交申請時在香港已獲聘用，或已開辦或參與業務，在提交相關證明後可獲准延長逗留期限最多三年。

優才計劃評核問卷取代逐項計分制

另外，政府今日起優化優才計劃下「綜合計分制」，以評核問卷取代原有逐項計分方式，申請人需確認是否符合問卷內12項涵蓋6大範疇的準則，包括年齡、學歷、語文水平、工作經驗、收入及有否擁有業務，並提交證明文件。如申請人符合最少6項準則，即可提交申請。

勞福局局長孫玉菡表示，政府積極搶人才、留人才。自2022年年底推出新的輸入人才機制以來，至今共收到超過38萬宗申請，近24萬宗獲批，已有約16萬名人才攜同家人抵港。今日推出的優化措施將有助進一步廣納香港發展所需的人才，豐富本地的人才庫，提升香港競逐人才方面的競爭力，鞏固香港作為國際人才樞紐的地位。

撰文：經濟通採訪組

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