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沙浦道 | 市建局研自行發展九龍城沙浦道重建項目，續量入為出

04/11/2024

沙浦道 | 市建局研自行發展九龍城沙浦道重建項目，續量入為出

 

　　市建局九龍城啟德道/沙浦道項目早前流標，行政總監韋志成在網誌表示，正考慮自行發展，以免阻礙當區重建。

 

發展商入標意欲料不會顯著改變

 

　　市建局上周二(29日)公布啟德道/沙浦道重建項目流標，市建局稱只接獲一份標書，市建局董事會審視後決定不接納，收回項目。韋志成昨(3日)在網誌表示，市建局作為公營機構，收回標書是負責任做法，將研究重新招標或自行發展，但現時一手住宅供應充裕，加上利率高企，認為即使重推招標，發展商入標意欲也「不會有顯著改變」。


　　韋志成指出，沙浦道項目的推進若然因收回招標而停滯不前，除了影響九龍城舊區更新及與啟德發展區的連接外，亦會拖慢衙前圍道項目的進程。市建局團隊確實有必要在項目發揮的規劃和社區裨益、所涉及的發展成本及風險等不同方面，仔細研究自行發展沙浦道項目的可行性。

 

適時再安排發債或銀團借貸

 

　　韋志成稱，沙浦道項目在今個年度將不會為市建局帶來前期款項收入，無可避免影響市建局的現金流。雖然市建局已發行120億元債券，以應付今明兩年會踏入收購階段的已開展項目的收購開支，預計涉約300億元，但要達到穩健的財務及現金流狀況，市建局需審慎考量每個項目推出收購的時間和步伐，量入為出，尤其涉及大型重建項目的收購，包括土瓜灣多個項目、未推出招標項目，以及在5年業務綱領內仍未開展的項目等。


　　他又表示，因應重建項目未來的招標安排及結果，會考慮適當時再安排發債或銀團借貸，但亦認為不能單靠融資推動市區更新，更不應以借貸推動預期會涉及嚴重虧蝕的重建項目。

 

撰文：經濟通採訪組

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