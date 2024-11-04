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TSA | 考評局TSA報告：小三生今年中英數達標率比去年低

04/11/2024

TSA | 考評局TSA報告：小三生今年中英數達標率比去年低

 

　　教育局發言人今日表示，已收到香港考試及評核局提交的2024年全港性系統評估(TSA)報告。相比去年，今年參與評估的小三和中三學生在中、英、數三個主要科目的表現大致平穩。

 

中三學生中文及數學達標率上升

 

　　根據系統評估學生表現數據，今年相較去年，小三學生在中文、英文、數學達到基本水平表現的百分比均有輕微下降，分別由82.4%下降至80.9%、79.5%下降至78.7%、86.5%下降至85.3%；而中三學生相較去年，英文則由67.8%下降至67%，而中文及數學則分別升至77%及79%。


　　發言人說，自2018年推出優化措施以來，系統評估一直按「低風險、重回饋」的政策原意和定位實施，情況理想，不會增加學生的負擔。教育局鼓勵學校善用系統評估報告的資料，分析學生在各學習範疇的強弱項，並結合校內相關評估結果，檢視現有學與教措施，制訂更適切的課程計劃和教學策略，照顧學習差異，提升教學成效。

 

11和12月舉行專題講座

 

　　考評局稍後會直接向各中小學發放小三(只限於全體小三學生參與的學校)和中三級學校層面數據，供學校作回饋教學之用。教育局不會向考評局索取個別學校的報告。教育局將於11和12月就2024年系統評估報告舉行「促進學習的評估」專題講座，推動及支援學校和教師善用評估數據和資料以促進學與教，教師可透過教育局培訓行事曆報名參加。

 

撰文：經濟通採訪組

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