  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯

機場三跑 | 黃偉綸：機場三跑系統本月28日啟用，擬與中東建新航空合作夥伴

05/11/2024

 

　　署理財政司司長黃偉綸在「超級樞紐博覽會」開幕禮上致辭時宣布，香港機場三跑系統將於本月28日啟用。他指三跑投入服務後，預料每年可以處理1.2億人次旅客及1000萬噸貨物，三跑系統帶來的利益將非常可觀，可令香港成為更強大的航空樞紐，更能夠服務區域內其他地區。

 

擬與中東國家建立新合作夥伴，東莞建物流園

 

　　他又表示，目前本港機場連接全球近200個目的地，當局正努力擴大航空網絡，積極接觸包括中東在內的「一帶一路」沿線國家，建立新的航空合作夥伴和市場。另外，機管局亦盡力擴大服務範圍，包括與東莞市合作，在當地興建物流園區，讓大灣區的貨物可以高效轉運及利用香港的航空網絡，預計第一期永久設施工程明年底完工，每年處理100萬噸貨物。

 

料更多航空公司利用三跑推出新服務

 

　　黃偉綸提到，國泰航空(00293)是一間總部位於香港、在全球擁有強大影響力的航空公司，國泰早前宣布會在未來7年投入超過1000億港元，會購入多架航機，進一步提升乘客體驗，利用三跑系統加強香港的國際航空樞紐地位。他指當局預計會有更多的航空公司利用三跑推出新服務及擴展現有服務。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】上海有女子赴瑞士接受安樂死，引網民熱議。你是否支持安樂死？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

06099

招商證券

15.200

異動股

03888

金山軟件

28.250

異動股

02777

富力地產

1.680

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06099 招商證券
  • 15.200
  • 03888 金山軟件
  • 28.250
  • 02777 富力地產
  • 1.680
  • 01918 融創中國
  • 3.170
  • 00291 華潤啤酒
  • 30.600
股份推介
  • 01515 華潤醫療
  • 4.200
  • 目標︰--
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 158.600
  • 目標︰$180.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 18.440
  • 目標︰$20.50
  • 01050 嘉利國際
  • 0.880
  • 目標︰$1.10
  • 02318 中國平安
  • 50.200
  • 目標︰$59.80
人氣股
  • 00038 第一拖拉機股份
  • 6.800
  • 00388 香港交易所
  • 330.400
  • 00700 騰訊控股
  • 427.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.400
  • 00941 中國移動
  • 71.850
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 536.500
  • 目標︰$550.00
  • 06066 中信建投証券
  • 10.960
  • 目標︰$11.50
  • 02333 長城汽車
  • 13.360
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
  • 光伏 More
  • 01250 山高新能源
  • 1.670
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.740
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.500
即時重點新聞

05/11/2024 16:13  恒指升439點收盤攻破兩萬一，科技、內需股衝前，中資金融報喜

05/11/2024 16:46  《盤後部署》恒指衝上二萬一成交回升，九毛九料整固完成價殘可吼

05/11/2024 16:23  【美國大選】市場動向：比特幣ETF選前創最大單日淨流出紀錄

05/11/2024 13:38  【美國大選】選情進展：小鎮六選民凌晨率先投票，特、賀平分秋色

05/11/2024 11:15  【美國大選】選情進展：特朗普和賀錦麗最後一刻搶攻賓夕凡尼亞州

05/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒２５億元，買盈富基金沽中芯

05/11/2024 09:01  【大行炒Ｄ乜】百勝中國績後眾大行看法正面，中金升攜程目標兩成

05/11/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２４，兩周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 財新服務業PMI回升，進博會開幕，A股漲人幣挫新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 恒指升439點收盤攻破兩萬一，科技、內需股衝前，中資金融報喜新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

OPEC+推遲增產油價四連升，三桶油齊造好可揀買邊隻？新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

美國總統大選何時才可「塵埃落定」？
人氣文章

玩樂 What’s On

環保回收︱萬寧11月加推「回收藥物計劃」 邊類藥物不回收？藥水／中成藥可回收？留意一個重要回收條件！過去呢類藥物回收量最多！即睇回收分店地點
人氣文章

智城物語．方展策

OpenAI進軍半導體領域！攜手台積電、博通開發自研晶片預計2026年投產，能否改變全球AI供應鏈格局？
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

The Hidden Gems：將巴黎花園的景致、羅馬的古典藝術融入珠寶中，推介2個獨立珠寶品牌！
人氣文章

Art & Living

「銘 — 瑪蒂奧．培利思個展」：在恐懼與掙扎中，尋到壯大自己的力量
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

佳士得珠寶拍賣預展Highlight：卡地亞特別訂造珠寶、鴿血紅寶石項鏈、艷彩橘黃鑽石耳環
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
肺癌警告：不煙不酒愛運動男子確診末期肺癌！醫生揭示3種電器釋放大量PM2.5懸浮微粒及兩類清潔劑如吸20支煙！新文章
人氣文章
類鼻疽
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2024 18:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事05/11/2024
神州經脈 | 財新服務業PMI回升，進博會開幕，A股漲人幣挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國總統大選何時才可「塵埃落定」？

05/11/2024 13:04

大國博弈

高息定存 | 創興加3個月存息至3.6厘，渣打6個月3.48...

04/11/2024 19:20

貨幣攻略

聽話！買ETF

29/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處