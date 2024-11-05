機場三跑 | 黃偉綸：機場三跑系統本月28日啟用，擬與中東建新航空合作夥伴

署理財政司司長黃偉綸在「超級樞紐博覽會」開幕禮上致辭時宣布，香港機場三跑系統將於本月28日啟用。他指三跑投入服務後，預料每年可以處理1.2億人次旅客及1000萬噸貨物，三跑系統帶來的利益將非常可觀，可令香港成為更強大的航空樞紐，更能夠服務區域內其他地區。

擬與中東國家建立新合作夥伴，東莞建物流園

他又表示，目前本港機場連接全球近200個目的地，當局正努力擴大航空網絡，積極接觸包括中東在內的「一帶一路」沿線國家，建立新的航空合作夥伴和市場。另外，機管局亦盡力擴大服務範圍，包括與東莞市合作，在當地興建物流園區，讓大灣區的貨物可以高效轉運及利用香港的航空網絡，預計第一期永久設施工程明年底完工，每年處理100萬噸貨物。

料更多航空公司利用三跑推出新服務

黃偉綸提到，國泰航空(00293)是一間總部位於香港、在全球擁有強大影響力的航空公司，國泰早前宣布會在未來7年投入超過1000億港元，會購入多架航機，進一步提升乘客體驗，利用三跑系統加強香港的國際航空樞紐地位。他指當局預計會有更多的航空公司利用三跑推出新服務及擴展現有服務。

撰文：經濟通採訪組

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