預算案 | 陳茂波：檢視電動私家車牌照費、交通違例事項定額罰款

財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》稱，政府會檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款，以更好管理交通。初步估計相關調整可每年增加約20億元收入。

另一方面，預算案稱，政府三年前取消了一些主要隧道和幹道的收費，部分隧道的收費亦超過30年未有調整。由於政府投入龐大資金興建這些基建，為體現「用者自付」的原則，運輸及物流局會檢視各政府隧道及主幹道的收費。

預算案稱，政府三年前取消了一些主要隧道和幹道的收費，為體現「用者自付」的原則，會檢視收費（Shutterstock）

檢視各隧道收費，交通補貼門檻提高至500元

陳茂波並宣布「公共交通費用補貼計劃」會由2025年6月起，將計劃的補貼領取門檻，由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元。政府就市民每月超出500元的開支部分，維持提供三分之一的補貼，每月400元的補貼上限亦會維持不變。

2元乘車優惠設限每月最多240程，10元以上車費兩折

對於大眾焦點之一的「2元優惠計劃」，預算案稱，在受惠對象維持不變的前提下，改為推行「兩蚊兩折」優惠，即票價低於或等於10元，維持繳付2元車費；票價高於10元則繳付全額車費的兩折。

此外，可享優惠程數以每月240程為上限。他稱，微調方案保留了政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間，盡量取得平衡。

連同「公共交通費用補貼計劃」補貼領取門檻由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元，政府就市民每月超出500元的開支部分，維持提供三分之一的補貼，每月400元的補貼上限亦會維持不變。政府料可在未來5年減省共約62億元開支。

撰文：經濟通採訪組

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