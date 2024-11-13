巴士加價 | 城巴九巴擬申加價9.5%及6.5%，運輸署正審批調整票價申請

運輸署正審批專營巴士公司加價申請，據本地媒體報道，城巴已向署方申請加價，擬議加幅約為9.5%，而九巴亦申請加價6.5%。城巴兩個專營權去年在「專營巴士豁免隧道費基金」戶口總共有約140萬元，若動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加價，加幅有望抵銷1%至1.5%。

九巴及城巴均已於去年6月18日加價，其中九巴申請加9.5%，城巴新巴市區線劃一加2元，城巴機場線加50%。其後政府所批加幅低於申請，動用隧道費基金紓緩加幅後，九巴最終加價3.9%，城巴市區線加價4.9%，機場線4.2%。

對於申請加價，城巴回應指，重申今年1月申請票價調整以應對燃油及工資等多項成本上漲的壓力，而城巴的客量水平亦未能恢復至疫情前的水平。城巴指，票價已維持逾一年未有調整，但其他交通工具如鐵路、的士、小巴及渡輪公司等已於本年度獲批准或落實加價。

運輸署：正審批部分專營巴士營辦商調整票價申請

運輸署發言人回覆傳媒查詢時表示，部分專營巴士營辦商，在今年較早前向政府提交申請調整票價。政府正按照既定程序審批收到的申請，過程中會適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交行政會議考慮。

發言人指，政府會以審慎的態度處理票價調整申請，在評估票價調整時，會考慮專營巴士營辦商未來成本、收益及回報的預測、市民的接受程度及負擔能力，以及巴士服務質量等因素。政府會一如以往做好把關工作。

立法會議員田北辰則表示，城巴及九巴的加幅均不能高於去年及今年累計預期的3.4%通脹率，加幅貼近港鐵今年6月起實施的3.09%加幅，相信會較為合理。

撰文：經濟通採訪組

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