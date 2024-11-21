比亞迪(01211)倡政府優待電動車，望引「雲巴」來港

比亞迪(01211)(深:002594)亞太區總經理劉學亮建議，政府引入措施吸引車主使用新能源車，促進綠色運輸發展，如鼓勵車主及企業換車，或是電動車可以優先進入擁擠地段；獲提供固定停車位；以及獲提供更好的出行路線。

七人車在港銷量破千輛

至於比亞迪在香港推出「騰勢」右軚版純電動七人車今年中接受預售，至今接獲超過1000張訂單，當中逾300輛車已經交付。公司表示，目標希望成為香港電動車銷量冠軍，希望港府推出更多政策，引領新能源汽車發展。

公共集體運輸方面，劉學亮表示，旗下電動巴士及的士早已在香港落地，期望日後可引入無人駕駛電動高架列車「雲巴」等。不過，他提到香港「尺土寸金」，在車站通過地、土地使用權可能仍然需時討論，因此「雲巴」何時在香港落地、選址在哪裏，他稱仍在初步商討階段，但如果香港想引入，公司會不遺餘力提供技術。

回應關稅議題，劉學亮:業務不受第三方國家政策干擾

對於近期歐美地區針對內地電動車的關稅議題，劉學亮重申，公司業務不會受到第三方國家的政策干擾，他亦透露明年會繼續在日本、菲律賓及泰國等地拓展業務。

撰文：經濟通採訪組

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