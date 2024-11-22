孫東：河套香港園區建成後，對香港優勢不擔心

政府公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，創新科技及工業局局長孫東在電台節目表示，已訂立以兩個5年期，分別為2030年及2035年，去發展河套區。他指出，在園區建成後，對香港優勢不擔心，由於香港在很多方面的優勢獨特。

生物樣本可簡化出入境手續，但要「點對點」處理

綱要提到，簡化科研物資和設備的出入境手續和審批程序，孫東指出，以綠色通道及白名單等機制，是為了日後讓一些過往不能通關的物資，可在園區或可控範圍內便捷流動。例如一些生物樣本未來可在香港園區內使用，但規定其時相關樣本只可「點對點」方式處理，有關公司收到樣本後，要按照合約在規管的範圍內使用。

綱要又提到特區政府和深圳政府正探討在河套合作區的東西兩側，分別興建跨河行人橋連接兩個園區，孫東說雙方會密切磋商何時動工、如何做好人流控制等。被問到兩條行人橋是否足夠，孫東認為園區內的人員不會每天都「走來走去」，而現時羅湖橋亦不只幾萬人往返，如果日後園區有需要，會有相關措施推出。

撰文：經濟通採訪組

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