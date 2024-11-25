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大灣區 | 李家超率工商界代表訪大灣區，消息：李澤楷、李家傑、鄭志雯隨行

25/11/2024

大灣區 | 李家超率工商界代表訪大灣區，消息：李澤楷、李家傑、鄭志雯隨行

　　港府上周五(22日)公布將由行政長官李家超率領一眾政府及工商界的高層代表團於今日至周三(27日)訪問佛山、廣州、東莞、惠州和深圳5個粵港澳大灣區內地城巿。消息指，上次出席夏寶龍深圳座談會的企業和商會，今次出訪亦有派高層代表出席，當中包括電盈李澤楷、恒地李家傑、信置黃永光、新世界馬紹祥、以及鄭志雯等人。

 

政府及工商界代表團由50多名成員組成

 

　　行政長官李家超於今日率領代表團前赴廣州，出席由廣東省人民政府與香港特區政府合辦的粵港深化經貿投資合作交流會，隨後亦會到訪佛山與當地領導會面，最後於周二返港。政務司司長陳國基隨後會率領代表團，繼續訪問5個大灣區城市。

 

　　代表團由約50名成員組成，包括超過30名來自香港大型企業、金融機構和商會等的高層代表。隨團的特區政府官員包括政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東教授和行政長官辦公室主任葉文娟等。

 

消息：曾出席深圳座談會企業及商會皆有派代表出席

 

　　消息指，上次出席夏寶龍深圳座談會的企業和商會，今次基本上都有高層代表出席，當中更有不少企業高層繼續自己親自出馬，例如恒基地產(00012)主席李家傑、信置(00083)副主席黃永光、麗新集團(00488)主席林建岳。至於其餘公司亦有派高層出席，例如新地(00012)由執行董事郭基煇出席、新世界(00017)行政總裁馬紹祥，執行董事鄭志雯據悉亦會隨團出席。

 

　　另外，消息指除上述公司高層外，電盈(00008)及盈科拓展集團主席李澤楷、九倉(00004)主席吳天海、信德集團(00242)董事長何超瓊、東亞銀行(00023)聯席行政總裁李民斌、南豐集團董事長梁錦松、嘉里建設(00683)主席及行政總裁郭孔華、恒隆地產(00101)行政總裁盧韋柏、瑞安房地產(00272)主席羅康瑞、商湯(00020)董事長兼首席執行官徐立等商界代表亦會出席。

 

　　至於商會亦有多名高層出席，包括中華總商會會長蔡冠深、總商會主席陳瑞娟、廠商會會長盧金榮、中華出入口商會會長貝鈞奇、工業總會常務副主席陳祖恒等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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