大灣區 | 香港工商界出席佛山交流會，陳國基：兩地合作將加強產業對接

政務司司長陳國基今日（26日）繼續率領代表團訪問5個大灣區城市。陳國基於早上的佛山．香港經貿合作交流會致辭時表示，是次代表團到訪佛山實地考察，與市領導面對面交流，深入地了解大灣區最新的發展，進一步推動灣區城市之間的經濟構成。

政務司司長陳國基（柳英傑攝）

他指出，香港與佛山在很多方面可加強配合，達到互利共贏；佛山製造業基礎雄厚，擁有產業鏈齊全的優勢，香港在經貿、物流和管理方面有豐富經驗，雙方合作定能加強產業對接，促進各類要素的高效便捷流動，進一步推動大灣區協同發展。

他續指，香港將繼續發揮超級連繫人及超級增值人的角色，擅用自身優勢推動大灣區的企業 走向世界，同時引來更多海內外企業同進大灣區。

唐屹峰：佛山赴港企業291家，投資逾21億美元

佛山市委書記唐屹峰（柳英傑攝）

佛山市委書記唐屹峰出席佛山．香港經貿合作交流會致辭時表示，香港工商界考察團專門來佛山考察，並舉辦14次經貿合作交流會，體現了對於佛山的高度尊重及充分信任。

他指出，佛山的改革發展成就離不開香港的帶動，以及香港工商界人士的大力增持，今年首10個月佛山赴香港投資的企業達到291家，投資額達21.2億美元，特別是美的集團(00300)到香港集資300億港元，成為香港近三年最大型IPO項目。

他續指，由香港到佛山新設立的企業則有477家，按年增加23.6%，兩地經貿合作的深重實踐證明「香港好，佛山好」，展望未來佛山將抓住機遇，趁勢而上，推進佛山發展新階段。

陳瑞娟：佛山夜間商業區人流活躍，香港應深思如何推動夜經濟

香港總商會主席陳瑞娟（柳英傑攝）

香港總商會主席陳瑞娟出席佛山交流會時表示，昨晚（25日）隨團參觀佛山嶺南天地後，發現當地商業街人流十分有活力，令人深思香港未來應如何推動日經濟、夜經濟、以及無處不旅遊的措施。

她指出，是次代表團達80多人，而廣東省來過好幾次，整個行程最重要是親身考察，以及與大家交流。她引述佛山市委書記唐屹峰致辭「香港走得遠，佛山走得快」，相信未來兩地加強合作可以「走得又快又遠」。

經濟通採訪組記者柳英傑佛山直擊

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