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機管局斥資約43億人民幣購入珠海機場35%股權

26/11/2024

　　香港機管局與珠海交通控股集團就機管局入股珠海機場，於珠海簽署股權合作協議。根據協議，機管局斥資約43億元人民幣，購入珠海機場35%股權，除了加強香港國際機場與珠海機場合作，亦可提升粵港澳大灣區世界級機場群組以及區內航空業的發展。同時，機管局附屬的珠港機場管理有限公司將對珠海機場的經營管理權延續至2046年。

 

機管局斥資約43億人民幣購入珠海機場35%股權

（資料圖片）

 

經營管理權延續至2046年

 

　　機管局主席林天福感謝中央政府及廣東省政府大力支持，港、珠兩地機場不斷深化合作，隨著機管局入股珠海機場，兩地機場優勢互補，不僅可以為珠海機場帶來更多的客、貨運流量，亦可便利珠海乃至大灣區西部城市的旅客，讓他們善用香港國際機場的廣闊航空網絡連接全球各地，達致互利共贏。

 

珠海機場擴建工程目標明年落成啟用

 

　　機管局與珠海市政府自2006年開始合作經營及管理珠海機場，機管局協助珠海機場提升營運效率、優化服務質素及管理水平，令珠海機場的客、貨運量不斷增長。2023年，珠海機場的年旅客處理量超過1100萬人次，內地民航機場排名第35位，在廣東省內排名第三，僅次於廣州白雲機場和深圳寶安機場。另外，珠海機場正進行擴建工程，包括興建全新的T2航站樓，目標於2025年落成啟用。屆時，珠海機場每年將可以處理超過2700萬人次旅客。

 

兩地將合作建立港珠高端航空產業園

 

　　香港國際機場亦持續與珠海機場推展不同的合作，包括於2023年12月開通「經珠港飛」客運項目，為旅客提供港、珠兩地機場之間無縫連接的「空-陸-空」中轉服務。旅客可先從內地城市飛抵珠海機場，然後轉乘專用客車經港珠澳大橋到達位於香港國際機場禁區的海天中轉大樓，直接前往登機閘口飛往世界各地。項目亦可讓大灣區西部旅客利用港珠澳大橋直達香港機場禁區轉機，更好服務大灣區。另外，兩地將合作建立港珠高端航空產業園，支持區內航空業發展和提升大灣區的整體競爭力。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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