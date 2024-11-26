大灣區 | 香港工商界代表團訪廣州開發區規劃展示館及東莞濱海灣新區

香港工商界代表團第二日訪問大灣區，今日（26日）參觀廣州開發區規劃展示館、東莞濱海灣新區展示廳，以及OPPO智能製造中心。

（柳英傑攝）

政務司司長陳國基出席廣州歡迎午宴時表示，今天上午代表團到訪廣州開發區了解廣州片區開發的成果，為香港產業發展提供了一個良好的參考。他指出，香港將繼續以優勢互補原則，不斷深化互補與大灣區城市的合作互動。

他指出，香港將抓緊國家發展帶來的機遇，繼續發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，善用香港自身優勢作為一個平台，以推動灣區企業走向世界。

廣州市長感謝香港工商界支持，在穗港資企業逾3萬家

廣州市市長孫志洋（柳英傑攝）

廣州市市長孫志洋在廣州歡迎午宴致辭時表示，對香港政府，以及香港工商界給予廣州發展的寶貴支持表示衷心的感謝。

他表示，香港工商界大力支持參與內地特別是廣州的經濟發展社會建設。目前在穗的港資企業超過了3.4萬家，累計投資超過了920億美元，為廣州市經濟社會發展作出了獨特重大的貢獻。

他指出，今年在國內產業轉型面臨陣痛的環境下，廣州市大力發展新質生產力，今年首10個月，廣州在新一代信息技術安裝及製造業分別增長7.8%和17.1%。

鄭建民：港資為東莞最大外資，有逾八千家港資扎根東莞

東莞市政協主席鄭建民（柳英傑攝）

代表團下午到訪東莞濱海灣新區和OPPO智能製造中心，了解東莞片區開發的成果，為香港產業發展提供了很好的借鑒。東莞市政協主席鄭建民出席東莞歡迎晚宴時表示，港資一直為東莞最大外資，目前已有逾8000家港資企業於東莞發展，讓當地實際吸收超過485億美元。同時，香港亦是東莞最大的出口市場，去年兩地的貿易總額達1690億元人民幣。

他指出，隨著香港工商界到來，將為東莞的經濟發展注入新活動，亦為香港企業家開啟一片更廣闊的發展空間。

他又指，未來將全力以赴打造市場化、法治化、國際化的營商環境，令廣大港商放心在當地投資，安心發展。他表示，熱切期盼香港工商界能夠在東莞找到新商機，實現新的夢想。

經濟通採訪組記者柳英傑廣州、東莞直擊

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