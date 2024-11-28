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王冬勝獲委任為港大校委會主席，任期三年明年1月起生效

28/11/2024

王冬勝獲委任為港大校委會主席，任期三年明年1月起生效

 

　　政府宣布，行政長官以香港大學校監的身分，委任滙豐銀行主席王冬勝為港大校務委員會主席，任期由2025年1月1日起生效，為期3年。

 

委任5人為校委會成員


　
　　行政長官同時委任5人為港大校委會成員：李天柱及施榮懷任期由今年12月1日起生效，為期三年；陳仲尼、黃錦沛及容永祺任期由2025年1月1日起生效，為期3年。

 

　　港大校委會於本年底共6位成員任期屆滿，行政長官決定全數6位均任命新成員，以帶來新氣象。新獲委任人士均是社會精英，擁有個人卓越的能力及豐富經驗，行政長官期望新任命帶來港大管治新氣象、新動力，開啟管治新篇章，帶領港大精益求精，推動港大再創高峰。

 

調研小組繼續工作


　
　　本年6月，政府成立由教育局常任秘書長及大學教育資助委員會主席組成的小組，就港大內部運作事宜，進行調研，並就改善措施和良好做法提出建議。行政長官感謝小組一直努力不懈，協調港大內部運作，加強溝通，協助解決問題。小組將繼續工作，協助新組成的校委會及校方配合運作，推動港大不斷提升管治效能。


　
　　行政長官感謝現屆任期屆滿的港大校委會主席王沛詩，成員趙子翹、邱詠筠、江樂士、石禮謙及趙令歡，感謝他們期間的工作和努力。

 

撰文：經濟通採訪組

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