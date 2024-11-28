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機場三跑道系統正式啟用，機管局：將全力推進「機場城市」計劃

28/11/2024

機場三跑道系統正式啟用，機管局：將全力推進「機場城市」計劃

 

香港機場三跑系統今日啟用，行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄，機管局主席林天福、國家交通運輸部副部長徐成光、國家民航局副局長梁楠出席啟用儀式。

 

李家超:冀航空業全速恢復運力，擴闊國際聯繫

 

　　李家超致辭時表示，香港國際機場是香港及粵港澳大灣區通往世界的重要門戶，跟社會經濟發展起戰略作用，三跑系統啟用後更重要，故向航空業提三個要求，包括全速恢復航空運力，展翅高飛，再創高峰；積極結合大灣區交通優勢，並駕齊驅，深化港珠機場合作，與東莞推展海空聯運合作發展，及打造機場城市；以及全力擴展國際聯繫，開更多航點，尤其一帶一路國家。

 

林天福:機管局將全力推進「機場城市」計劃

 

　　林天福表示，三跑是香港有史來規模最大基建，創下許多香港及世界紀錄，填海面積達650公頃等同34個維園。三跑道系統啟用後，機管局將全力推進「機場城市」計劃，願景是憑藉作為國際航空樞紐的雄厚基礎，發揮機場、以至香港整體優勢，跨越機場本身的基本運輸功能，將機場發展成為一個具備香港國際化特色的旅遊目的地、亞洲領先新地標。

 

　　他又指，機場北跑道、南跑道和中跑道今天起同步運作，將大幅提升機場運力，預期10年後即2035年，三條跑道可每年能處理1.2億人次乘客及1000萬噸貨物。機管局會積極配合國家的「一帶一路」戰略，進一步拓展航空網絡，銳意成為全球最大及最重要的航運樞紐之一。

 

　　三跑道系統於2016年動工，耗資逾1400億元，項目涵蓋一條全長3800米的跑道及滑行道系統、新的客運廊及停機坪。預計擴建後的香港國際機場，於2035年起達到每年處理1.2億人次旅客及1000萬公噸貨物目標。

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