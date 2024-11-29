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一簽多行 | 深圳12月1日起恢復赴港旅遊一簽多行

29/11/2024

　　經國務院批准，中國出入境管理局決定在廣東省深圳市實施赴香港旅遊「一簽多行」政策，在廣東省珠海市實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策。

 

　　自2024年12月1日起，深圳市戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽註，在1年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。

 

一簽多行 | 深圳12月1日起恢復赴港旅遊一簽多行

(Shutterstock)

 

明年起珠海赴澳門旅遊「一周一行」，橫琴合作區赴澳「一簽多行」

 

　　自2025年1月1日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽註，在1年內的每個自然周可前往澳門一次且僅限一次，每次在澳門逗留不超過7天；橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽註，在1年內可不限次數往來澳門地區，每次在澳門逗留不超過7天。

 

　　深圳市、珠海市和橫琴粵澳深度合作區符合條件居民或居住證持有人(國家工作人員和現役軍人除外)可以向當地公安機關出入境管理機構人工窗口，或設在窗口的智能簽註設備提交申請。自2024年12月1日起，深圳市公安機關出入境管理機構不再受理赴香港「一周一行」簽註申請，已簽發的「一周一行」簽註仍在有效期內的可繼續使用。

 

撰文：經濟通採訪組

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