熊貓經濟 | 2500隻大熊貓雕塑抵港，周六起星光大道等地展出

大型熊貓主題展覽「PANDA GO!香港遊」的2500隻大熊貓雕塑抵港，主辦方在機場禁區舉行歡迎儀式，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅發局主席彭耀佳、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君等出席。

大會專為古天樂及佘詩曼打造了兩個大熊貓雕塑，古天樂的熊貓雕塑造型是電影《九龍城寨之圍城》龍捲風角色，佘詩曼則是《新聞女王》Man姐

周六起於星光大道及海洋公園等地展出

由本周六起，熊貓雕塑會先後在星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園舉行4場公眾展覽，供市民及旅客觀賞。展覽創辦人林樹鑫表示，2500隻熊貓雕塑是參考現時全球野生及圈養大熊貓的數目，4個展出地點都是香港的地標，空間較大且容易到達，希望更親近市民。

8款全新設計大熊貓造型，版權將贈予旅發局

主辦方曾經先後在香港舉辦大熊貓、黃鴨及多啦A夢的大型展覽，林樹鑫說，參考以往的經驗，今次選用的物料更耐用，相信效果會不錯，同時有助減低維修保養費用。至於參觀人數，他說10年前曾在元創方舉行1600隻大熊貓雕塑展覽，當時每日有數萬人參觀，適逢今年本港有6隻大熊貓更是開心事。

今次展覽加入8款全新設計的大熊貓造型，並參考海洋公園現時飼養的6隻大熊貓外形特徵和性格，設計出6款香港專屬的特別版。主辦方說，會將版權送給旅發局等不同單位，即使展覽完結後，各方都可以繼續利用有關版權，發展與熊貓相關的項目。至於展覽期間與版權有關的商業收益，會全數捐贈海洋公園作大熊貓保育工作。

撰文：經濟通採訪組

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