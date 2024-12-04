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大欖隧道收費方案出爐，私家車繁忙時段45元，的士劃一收28元

04/12/2024

大欖隧道收費方案出爐，私家車繁忙時段45元，的士劃一收28元

 

　　大欖隧道專營權將於明年5月底屆滿，政府將收回大欖隧道。政府公布大欖隧道建議收費方案，建議私家車分時段收費，繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車輛按「效率優先」原則全日劃一收費43元。

 

　　實施建議方案後，私家車收費減幅較目前隧道費達22%至69%不等，星期日及公眾假期，私家車全日收費定為18元；的士收費的減幅較目前收費達52%；貨車及巴士等商用車輛的收費減幅，較目前收費達33%至80%不等，而電單車收費為私家車在各相應時段收費的四成。

 

　　行政長官會同行政會議昨日通過向立法會提交《2024年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》，《條例草案》為政府在明年5月31日接收大欖隧道後的管理及營運事宜提供法律基礎，以及訂定隧道的新收費。

 

　　發言人表示，類似三條過海隧道的分時段收費，政府會實施過渡收費安排，以有序地銜接繁忙時段、一般時段和非繁忙時段，相信適度下調大欖隧道收費，可把屯門公路和吐露港公路的部分車流量分流至大欖隧道，從而改善兩條公路的交通情況，利便新界西或北的市民出行；同時吸引商用車輛使用大欖隧道，有利物流業的營運和發展。政府會全力配合立法會的審議工作，爭取盡早通過《條例草案》。

 

　　《條例草案》將於本周五(6日)刊憲，並於本月11日提交立法會進行首讀。

 

撰文：經濟通採訪組

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