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南港島線西段擬高架行走，陳美寶：成本可較重鐵少四成

06/12/2024

南港島線西段擬高架行走，陳美寶：成本可較重鐵少四成

　　新任運輸及物流局長陳美寶首次以局長身份出席立法會鐵路事宜小組委員會，交代鐵路項目最新進展。陳美寶表示，南港島線西段以高架形式推展鐵路，可將成本壓低四成，智慧綠色集體運輸系統相對重鐵，建造期的噪音亦較小，但與居民原先預期的重鐵項目有分別，當局會做好解說。

 

以技術和政策雙思維推展鐵路項目

 

　　陳美寶指，當局正全力推展各項本地鐵路項目，當中東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線、北環線第一期古洞站，以及洪水橋站的工程已經展開，並將在2027年起陸續落成。北環線主線項目建造工程預計明年展開，目標十年後竣工。她表示，未來會以技術創新和政策創新思維，廣納內地、本港和海外新科技和技術，為鐵路項目提供重鐵以外的選擇，並盡量壓縮相關程序。

 

　　政府表示，鑑於南港島線西段沿線地勢起伏，採用重鐵成本效益並不理想，計劃改用智慧綠色集體運輸系統，可以不受現有路面交通影響，瑪麗醫院至香港大學一段因地勢陡峭，部分走線採用隧道設計，預計明年規劃設計，2027年動工。

 

高架行走，憂景觀及噪音問題

 

　　民建聯的陳學鋒提醒當局要留意鐵路高架橋對景觀影響。工程界的盧偉國希望當局盡快公布新系統的走線，讓居民有足夠時間反映意見。

 

　　民主黨主席、前南區區議會主席羅健熙日前表示，反對以高架橋為主興建南港島線西段，稱走線一帶是已發展區域，「無法想像如何在民居之間再興建高架橋穿插」，擔心衍生噪音及景觀問題。

 

撰文：經濟通採訪組

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