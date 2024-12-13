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的士車廂須安裝攝錄機，政府無意補貼車主片段會加密處理

13/12/2024

的士車廂須安裝攝錄機，政府無意補貼車主片段會加密處理

　　政府爭取明年第二季修例，規定所有的士在車廂安裝攝錄機、行車記錄儀及提供電子支付。運輸及物流局局長陳美寶在立法會交通事務委員會表示，這是「三贏」方案，對業界、乘客及政府都是好事，可警醒少數害群之馬，保障乘客。她強調，政府非常重視私隱，在新規定下，車廂內的片段會被加密處理，相比現時的士司機自行在車廂內設置攝錄鏡頭，市民和司機的私隱更能獲得保障。

 

安裝費不應由政府承擔

 

　　有議員提到每部車廂攝錄機要數千元，每月的上載傳送費亦須數百元，希望政府提供資助，亦有議員建議政府協助採購，爭取優惠價，惟陳美寶指，財政方面是車主及司機的責任，不應由政府承擔，市面上的攝錄機供應商已經增多，價錢有競爭力。她又說，鄰近城市包括深圳、澳門等地，很早已經開始推行攝錄系統，政府會參考當地經驗，並與專家跟進。

 

26名的士司機被違例記分

 

　　被問到如何監察司機會否刻意遮蓋攝錄鏡頭，陳美寶稱，的士要定期驗車，當局不排除會突擊檢查。

 

　　另外，陳美寶又稱，的士司機違例記分制自9月實施以來，共有26名的士司機被記分，其中17人被記10分，7人被記5分，2人被記3分。她指情況符合預期，認為目前準備的攝錄系統建議，可與記分制相輔相成。

 

撰文：經濟通採訪組

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