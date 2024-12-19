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運輸署:AlipayHK明年初納入公共交通費用補貼計劃

19/12/2024

運輸署:AlipayHK明年初納入公共交通費用補貼計劃

 

　　運輸署今日宣布，除了現時已涵蓋的八達通外，AlipayHK將於明年1月1日起納入公共交通費用補貼計劃，讓市民在計劃下有多一個電子支付方式選項。市民乘搭各主要公共交通服務時以AlipayHK「易乘碼」支付單程車費，或以港鐵手機應用程式MTR Mobile的「車票二維碼」乘搭港鐵時以AlipayHK付款，有關交通費用會被用作計算公共交通費用補貼。

 

　　在計劃下，市民以AlipayHK支付以下公共交通服務的單程費用，有關費用會被用作計算公共交通費用補貼：港鐵列車服務（不包括機場快綫、輕鐵及港鐵巴士）；專營巴士，包括城巴、九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士；電車；11條指定渡輪航線；及175條指定綠色專線小巴路線。

 

　　AlipayHK「易乘碼」支援支付上述公共交通服務的單程費用，惟暫不支援購買個別票種，如月票或日票。

 

　　運輸署表示，使用AlipayHK支付的公共交通服務單程費用，將被自動記錄至有關的AlipayHK帳戶。政府會就每個AlipayHK帳戶在每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，補貼金額以每月400元為上限，這與現時八達通用戶的補貼計算方法相同。AlipayHK用戶可於每月16日起通過AlipayHK手機應用程式領取上一個月的公共交通費用補貼。領取補貼的限期為三個月。

 

　　AlipayHK被納入至計劃後，現時透過使用八達通記錄、計算及領取補貼的安排沒有任何變更，而八達通與AlipayHK帳戶所分別記錄的公共交通費用將分開獨立計算公共交通費用補貼。

 

撰文：經濟通採訪組

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