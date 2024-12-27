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除夕口岸交通 | 除夕夜羅湖口岸通關延至凌晨2時，深圳灣24小時通關

27/12/2024

　　香港政府與廣東省及深圳市政府就除夕夜跨境交通安排達成共識，羅湖口岸通關時間當晚將延長至翌日凌晨2時，而深圳灣口岸會24小時通關。港鐵(00066)東鐵線亦相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車當晚會延後至凌晨12時56分開出。

 

除夕口岸 | 除夕夜羅湖口岸通關延至凌晨2時，深圳灣口岸24小時通關

政府公布除夕夜跨境交通安排，羅湖口岸當晚將延長至翌日凌晨2時 （Shutterstock）

 

港鐵除夕夜金鐘往羅湖尾班車凌晨12時56分開出

 

　　政府節慶安排跨部門工作小組表示，為更有效分流跨境私家車，在元旦日深圳灣口岸實施24小時通關期間，在凌晨時段只容許持落馬洲/皇崗口岸封閉道路通行許可證的跨境私家車行走落馬洲/皇崗口岸；至於持有落馬洲/皇崗、深圳灣、文錦渡及沙頭角口岸許可證的跨境私家車，可在凌晨時段使用深圳灣口岸。

 

屯門元朗設NB2及NB3號線往深圳灣口岸

 

　　跨境巴士方面，政府將與跨境巴士服務營辦商安排新增凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，亦會繼續加強使用落馬洲/皇崗口岸的服務，包括由市區主要站點例如灣仔、太子、油麻地及佐敦等出發的跨境巴士；以及來往落馬洲（新田）公共運輸交匯處與落馬洲/皇崗口岸的穿梭巴士（皇巴）和港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）。此外，在有需要時會於港珠澳大橋口岸、落馬洲/皇崗及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。

 

上水站設N73號線往新田交匯處皇巴站

 

　　另外，專營巴士營辦商將會於深宵時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供深圳灣口岸往返元朗/天水圍和往返屯門的服務。而使用當晚通宵服務的港鐵東鐵線的旅客，在羅湖口岸關閉後，亦可在港鐵上水站乘搭特別開設的第N73號線短程巴士服務前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，換乘皇巴前往深圳。

 

撰文：經濟通通訊社採訪組

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