去旅行 | 攜程：首十一月香港用戶平均出境航班次數增至1.9次

攜程集團(09961)公布，根據Trip.com平台數據，今年1月1日至11月30日期間，香港用戶平均出境航班次數達1.9次，人均出遊行程達4661公里，較去年分別增長1.7次及3023公里。儘管港人依然熱衷於台北、曼谷、東京、首爾和大阪等熱門短途旅遊目的地，今年深度遊蔚然成風，愈來愈多港人開始探索小眾目的地，例如日本鈴鹿市、桑名市、意大利小鎮Monza及菲律賓愛妮島(El Nido)等，追求更獨特的旅遊體驗。

千禧世代佔整體出遊旅客46%

千禧世代仍然是出境旅遊的主力軍，佔整體出遊旅客的46%。值得關注的是，X世代旅客比例上升至33%，反映更多中年群體重拾旅遊興致，尤其關注家庭旅行和美食探索。Z世代則佔14%，展現年輕一代的旅遊潛力，他們尤其熱衷於演唱會、音樂節和體育賽事等活動盛事。

高星級酒店預訂量佔比達62%，與去年相若，反映港人持續追求優質住宿體驗。同時，疫後旅客更重視旅遊安排的靈活性，願意支付更高價格以獲得可彈性取消的選項，並通常在出發前一至兩個月預訂行程。

大灣區旅遊熱度持續

高鐵預訂數據顯示，今年大灣區最受歡迎的五大城市分別是深圳、廣州、珠海、中山和佛山。出行高峰期集中在3月、6月及8月，正值復活節、端午節長周末以及暑假旺季。酒店預訂數據顯示，旅客通常前往內地作短途旅遊，平均逗留一至兩晚。至於景點方面，廣州熱雪奇蹟和深圳野生動物園最受港人歡迎，而新景點卡魯冰雪世界、長隆飛船樂園亦躋身十大受歡迎景點產品之列。

入境航班預訂量按年升52%

入境旅遊市場表現亮眼，航班預訂量按年上升52%，高鐵訂票量增長25%。旅客主要來自台灣、中國內地、泰國、日本、韓國、東南亞等地區，其中超過七成為千禧世代及Z世代旅客。



8月為訪港旅客人數的高峰期。超過八成旅客選擇入住高星級酒店。位於荃灣、沙田、紅磡、尖沙咀、灣仔等地區的酒店交通便利，最受旅客歡迎。

香港迪士尼樂園及海洋公園等主題樂園仍然是遊客的首選景點，其中迪士尼探索家度假酒店更躋身熱門酒店之列。與此同時，香港故宮文化博物館的受歡迎程度，反映了文化旅遊的興起。

撰文：經濟通採訪組

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