藍圖2.0 | 旅遊發展藍圖2.0提四大策略，推特色項目智慧旅遊並開拓客源

文化體育及旅遊局公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，勾劃香港旅遊業未來長期發展的核心理念、發展策略和路徑，以鞏固香港作為世界級的首選旅遊目的地，並落實「無處不旅遊」。藍圖提出4大發展策略，循16個方向實踐59項行動綱領，共133項具體措施。

冀5年後旅遊業增加價值達1200億元

文體旅局期望，5年後即2029年，旅遊業增加價值達1200億元，較去年753億元增近六成；就業人數則增至約21萬人，較去年14.56萬增長約四成。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，雖然上任不足一個月，但為了滿足大眾的期待，因此按預定時間今年底公布《藍圖2.0》。她上任後確立三個重點：（1）中央對香港的惠港措施要多用、用好，以推動行業發展；（2）各行業要抓緊機遇，做到識變、應變、求變，服務業要提升質素，讓遊客離開後仍念念不忘希望重遊香港；（3）香港傳統旅遊優勢明顯，要優化這些軟硬件，亦要有新的景點，為旅客帶來新鮮感。

發展具本地及國際特色旅遊項目

文化體育及旅遊局局長羅淑佩

至於四大策略，首先是發展具本地及國際特色的旅遊產品和項目，涉及46項措施，其中文體旅局會持續與迪士尼公司推展擴展計劃下的項目，包括以「漫威」為主題的新園區，並探討未來的發展計劃。局方亦會繼續積極推動熊貓旅遊，監察海洋公園落實在2021年宣布的發展策略，包括位於山上園區的全新歷險主題區的興建及落成。旅發局會制訂18區美食指南，舉辦美食盛事，以及推動業界開拓與特色建築及「香港製造」工業元素相關的旅遊產品等。

冀吸引更多郵輪到訪

另一策略是開拓多元化客源市場，集中吸引高增值過夜旅客來港，涉及37項措施，其中局方會加強服務和支援，吸引更多郵輪到訪，把握內地與郵輪相關新政策帶來的新機遇，開拓更多新的郵輪航線；與內地港口建立更深策略夥伴關係，並與亞洲區內港口持續合作連同業界與郵輪公司密切聯繫，提供及時適切的支援。局方又會在明年為碼頭營運商重新招標時，認真檢視並優化未來對營運商的營運要求；當局會利用郵輪碼頭作為會議展覽、文化創意和社區消閒的重要埸地，發揮與啟德體育園的協同效應。

全方位提升旅遊業服務質素及配套

第三項策略為推動智慧旅遊，包括旅發局會優化Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台；文體旅局會研究推出新安排，便利已到港旅遊可更便捷購買演藝文化表演的即日門票等。

最後一項策略是全方位提升旅遊業服務質素及配套，培育人才，其中勞工處會檢討「補充勞工優化計劃」，包括業界申請輸入勞工的範圍和規定；當局亦會推動粵港雙方就旅遊業行業專業資歷及培訓進一步交流和合作等。

撰文：經濟通採訪組

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