羅淑佩：啟德郵輪碼頭現有營辦商若再入標將審視過去多年表現

政府最新在《香港旅遊業發展藍圖2.0》提到，明年會為啟德郵輪碼頭營運商重新招標。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在電台節目上表示，如現行營辦商再入標，當局一定會審視其過去多年來的表現，亦會衡量未來策略，能否配合到今時今日的新形勢，用好郵輪碼頭的資源。

文體旅局昨(30日)表示，現時與啟德郵輪碼頭營運商簽訂的租約將於2028年5月期滿，招標工作將於2025年展開，「期間會檢視租賃協議的條款及條件」，以提升郵輪碼頭的吸引力和競爭力。

《藍圖2.0》提到，目標五年後旅遊業增加價值至1200億元。羅淑佩指出，不會為旅客量等表現設立硬指標，因增值牽涉旅遊業外，亦涉及餐飲、交通、運輸、零售等行業。她相信，只要做好藍圖內的政策，旅客就會回來。

至於《藍圖2.0》提到推廣賽馬旅遊及海島旅遊。羅淑佩指出，賽馬在港質素高，世界聞名，當局希望可以更著力推廣這方面的優勢，配合其他高端活動，吸引更多高增值遊客來港參與。另她強調，現時部分海島旅遊項目已很受歡迎，例如長洲的太平清醮，亦了解到發展局正研究南丫石礦場的發展方向；對於南大嶼山是否可以興建較具規模的渡假設施，她則強調大前題不能對當地生態帶來大影響。

撰文：經濟通採訪組

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