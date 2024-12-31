國務院：任命陳子達為香港海關關長，免去何珮珊海關關長職務
31/12/2024
據《新華社》報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的提名和建議，國務院2024年12月31日決定：任命陳子達為海關關長，免去何珮珊（女）的海關關長職務。
撰文：經濟通中國組
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31/12/2024
據《新華社》報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的提名和建議，國務院2024年12月31日決定：任命陳子達為海關關長，免去何珮珊（女）的海關關長職務。
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