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財政預算案 | 陳茂波料本年度赤字少於千億，將以節流為主恢復收支平衡

06/01/2025

財政預算案 | 陳茂波料本年度赤字少於千億，將以節流為主恢復收支平衡

 

　　財政司司長陳茂波出席電台節目，諮詢公眾對財政預算案的意見，約130位觀眾出席。陳茂波隨後在網誌表示，最新估算今個財政年度的綜合赤字在計及發債所得後，預計將在1000億元以下。

 

　　陳茂波指出，改善公共財政的關鍵在於開源節流。政府的策略是以節流為主，首要是在維持以至改善公共服務的前提下，管控經常開支增幅。他又指，很多國家在疫情後面對巨額財赤，都是以節流作為主要手段，控制支出以逐步收窄收支差距。

 

　　此外是將工務工程按緩急輕重排序，並調整推行時間。北部都會區及其他與經濟及房屋發展相關的工程項目，會優先獲投入資源；未來亦會善用發債和公私營合作等模式，利用市場資金推動這些基建項目發展，目標是抓緊發展時機，創造空間讓新的經濟動能加速成長並轉化為稅收和其他收入。

 

　　陳茂波表示，考慮到現時的經濟和財政狀況，政府正考慮加大財政整合的力度，進一步控制開支增幅，包括要求政府不同部門，再審視其資源分配和工作先後優次，並透過重新調配資源。

 

撰文：經濟通採訪組

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