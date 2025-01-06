曾俊華對2元乘車優惠門檻降至60歲有很大保留，促政府「做嘢」

2元乘車優惠檢討延至最快今年初出爐，前財政司司長曾俊華表示，2元優惠是鼓勵出行的德政，但一直對於優惠降至60歲「好有保留」，因與一貫領取長者福利的65歲門檻不一致，更令政府開支增幅驚人，估計今個財政年度將飆升至超過60億元，單是60-64歲者使用2蚊優惠，差唔多佔整體約三成半，認為面對千億財赤，「係時候要做嘢」。

迴避問題是自欺欺人

曾俊華任職財政司司長期間，政府推出65歲起才受惠的二元乘車優惠計劃。昨天九巴、城巴及嶼巴(5日)開始加價，曾俊華在社交媒體發文稱，對長途車乘客而言，一程車加1至2元也是一種負擔，2元乘車優惠計劃若不檢討而公共交通工具不斷加價，政府補貼的增幅亦會相當驚人。他甚至覺得，香港應開始討論是否要提高65歲退休年齡。他坦言，明白改動會牽一髮而動全身，但不能夠不正視或騙自己問題會突然消失，否則就是自欺欺人。

乘車優惠催生銀髮就業市場

曾俊華亦相信，如果就這項政策作出任何修改，一定會引起很大反彈。不過，他亦提到2元乘車優惠同時有助大幅減少隱蔽長者，不少長者利用車費特平的優勢，從事一些運送和速遞工作，乘車穿梭不同地方和車站交收，形容這催生了一個銀髮就業市場。

撰文：經濟通採訪組

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