  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

曾俊華對2元乘車優惠門檻降至60歲有很大保留，促政府「做嘢」

06/01/2025

曾俊華對2元乘車優惠門檻降至60歲有很大保留，促政府「做嘢」

 

　　2元乘車優惠檢討延至最快今年初出爐，前財政司司長曾俊華表示，2元優惠是鼓勵出行的德政，但一直對於優惠降至60歲「好有保留」，因與一貫領取長者福利的65歲門檻不一致，更令政府開支增幅驚人，估計今個財政年度將飆升至超過60億元，單是60-64歲者使用2蚊優惠，差唔多佔整體約三成半，認為面對千億財赤，「係時候要做嘢」。

 

迴避問題是自欺欺人

 

　　曾俊華任職財政司司長期間，政府推出65歲起才受惠的二元乘車優惠計劃。昨天九巴、城巴及嶼巴(5日)開始加價，曾俊華在社交媒體發文稱，對長途車乘客而言，一程車加1至2元也是一種負擔，2元乘車優惠計劃若不檢討而公共交通工具不斷加價，政府補貼的增幅亦會相當驚人。他甚至覺得，香港應開始討論是否要提高65歲退休年齡。他坦言，明白改動會牽一髮而動全身，但不能夠不正視或騙自己問題會突然消失，否則就是自欺欺人。

 

乘車優惠催生銀髮就業市場

 

　　曾俊華亦相信，如果就這項政策作出任何修改，一定會引起很大反彈。不過，他亦提到2元乘車優惠同時有助大幅減少隱蔽長者，不少長者利用車費特平的優勢，從事一些運送和速遞工作，乘車穿梭不同地方和車站交收，形容這催生了一個銀髮就業市場。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河，你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

08428

漢諾佳池

0.890

異動股

00763

中興通訊

23.700

異動股

00293

國泰航空

10.600

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08428 漢諾佳池
  • 0.890
  • 00763 中興通訊
  • 23.700
  • 00293 國泰航空
  • 10.600
  • 01822 中木國際
  • 0.241
  • 03896 金山雲
  • 5.910
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 5.890
  • 目標︰$7.30
  • 00027 銀河娛樂
  • 33.450
  • 目標︰$37.90
  • 01558 東陽光長江藥業
  • 9.910
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 10.600
  • 目標︰$11.00
  • 02883 中海油田服務
  • 7.070
  • 目標︰$8.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 373.400
  • 02013 微盟集團
  • 3.180
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.600
  • 00941 中國移動
  • 75.250
  • 00005 滙豐控股
  • 75.600
報章貼士
  • 02338 濰柴動力
  • 13.340
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 8.750
  • 目標︰$10.00
  • 01836 九興控股
  • 16.640
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.750
即時重點新聞

09/01/2025 17:00  《盤後部署》內地通脹弱難振港股，蘋果AI潛力大舜宇趁低吸納

09/01/2025 18:35  《新股上市》布魯可(325)暗盤收高逾74%，每手賺逾萬元

09/01/2025 18:35  騰訊減持優必選(9880)約1904萬股，持股降至2.08%

09/01/2025 18:59  騰訊減持微盟(02013)約1.84億股，持股降至2.94%

09/01/2025 17:27  廉署落案起訴證監會時任副總監鄧映霞串謀妨礙司法公正

09/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１４億元，買騰訊沽美團

09/01/2025 09:03  【大行炒Ｄ乜】富瑞降平安好醫生至跑輸大市，高盛點評周期股

09/01/2025 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒７８０５，一年拆息與上日維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊大手沽微盟及優必選，套現近17億，持股降至不足3%新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全年CPI低目標，600億離岸央票穩匯，滬指續跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 內地通縮陰影不散，康師傅安踏反急升，內需股可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

香港金像獎2025｜古天樂退一步遴選「男配角」 助攻林峯寄望做影帝 MIRROR 全員憑《12怪盜》爭取入局鬥爭激烈
人氣文章

玩樂 What’s On

英國ETA｜1月8日起 香港人前往英國須申請「電子旅行授權」！包括BNO持有人
人氣文章

小薯茶水間

《破‧地獄》| 朱栢康有份遴選金像獎「最佳男配角」 曾衝出國際拍芬蘭得獎電影，同學爆料細個愛搞爛Gag
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

新婚過後追求者湧現？人妻特別受歡迎，是因為豺狼賭你不會為婚外情而放棄一個家
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

飲水的學問：水也是可持續時尚！New York Fashion Week 的指定礦泉水有甚麼特別？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

節日吃太多加工食品？嘗試以鉀制鈉！營養師分享8款低醣高鉀食物：穩定血壓、調節細胞水分
健康好人生 Health Channel
人氣文章
情緒反覆無常怎麼辦？原來一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享：如何扭轉負面的想法，和情緒與之共存
人氣文章
糖尿病 ｜ 40歲男子每日放工後做一件事，成功減重35磅並改善糖尿病！醫生建議飯後做10分鐘見效
人氣文章
逆轉糖尿病 ｜ 醫生推薦15件小事效降血糖：享受甜品與澱粉的辦法，改善糖尿病的有效策略
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/01/2025
騰訊大手沽微盟及優必選，套現近17億，持股降至不足3%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

自民黨的太陽從西邊出來了？

08/01/2025 11:40

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處