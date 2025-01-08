財政預算案2025 | 羅兵咸料本財年財赤948億，財政儲備降至紀錄新低

羅兵咸永道預計，港府本財年將錄得財政赤字948億元，幾乎是政府原先預計的兩倍，而其中已包括958億元的政府債券淨現金流入，並估計截至今年3月31日，財政儲備將下降至6398億元，相當於約10個月的政府開支，這是有記錄以來最低的財政儲備水平，最高水平為28個月。

賣地收入僅80億較預估低76%，印花稅收入580億

羅兵咸永道表示，鑑於2024年整體物業交投疲弱，最新估算賣地收入約80億元，較政府原先預估的330億元低76%；印花稅預計將產生580億元收入，較原先估算的710億元低18%；而利得稅和薪俸稅收入將達2476億元，比原先預計的2756億元減少10%。

倡優先檢討公共支出，加強管控開支增長

該行警告，如果政府支出繼續以目前的速度增長而不採取措施扭轉這一趨勢，預計未來4個財政年度均面臨赤字，建議政府未來幾年優先對公共支出進行全面檢討，並加強力度管控開支增長，同時必須在管理財政及其對公眾影響之間小心取得平衡。

善用在大灣區戰略位置，香港充當超級聯繫人

羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人倪智敏表示，在地緣政治緊張、減息步伐放緩及其他可能窒礙經濟迅速復甦的因素帶動下，預期全球經濟在2025年將面臨更多不確定性，亦可能阻礙香港經濟迅速復甦。該行支持財政司司長推動經濟發展的呼籲，建議香港應善用在大灣區內的戰略位置，充當中國與世界之間超級聯繫人，支持創新產業並留住人才，以推動本港未來的發展。

吸引和留住熟練勞動力

羅兵咸永道中國南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥建議，政府可以考慮建立一個全面的一站式便利服務，包括簡化簽證申請流程、為人才與合適的就業機會進行配對，以及為其子女安排教育設施。此外，政府應優化稅例，為在其他稅收協定管轄區已繳稅的個人提供更優惠的香港單邊稅收減免。另建議為僱主提供稅務扣除，以鼓勵其出資提升員工技能和為員工提供再培訓。

倡豁免股票買方印花稅

羅兵咸永道亞太區金融服務稅務主管合夥人何潤恒建議，政府應加快落實對投資基金及附帶權益的稅務寬減制度的優化建議。亦應考慮豁免股票交易的買方印花稅，以刺激資本市場活動並吸引更多投資者。

加快落實家族辦公室稅務寬減優化措施

羅兵咸亦建議加快落實針對單一家族辦公室稅務寬減的優化措施，擴大符合稅務寬減的指明資產類別，包括藝術品和收藏品，可以滿足家族辦公室的獨特需求。此外，加快具資格家族辦公室的主要成員及其直系親屬獲取香港居留身份、簡化外國投資專業人士的工作簽證，並為具資格家族辦公室提供稅務寬減等。

撰文：經濟通採訪組

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