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謝偉銓：東涌海濱用地毋須建政府設施，對發展商具吸引力

08/01/2025

謝偉銓：東涌海濱用地毋須建政府設施，對發展商具吸引力

 

　　發展局昨日公布2025年1月至3月賣地計劃。將以招標形式推出一幅東涌臨海住宅用地，預計可興建745個單位。該幅土地曾在2023年推出，當時條款為可建400伙，每個單位90平方米，之後因未到底價而收回。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員議員謝偉銓相信，政府今次考慮市況後作出調整，因為發展商現時對樓市抱非常審慎的態度，在不明朗因素下，可能會按兵不動，至於今次賣地條款毋須發展商興建政府設施，對發展商會更吸引，最重要是賣得出土地。

 

冀續優化賣地條款

 

　　謝偉銓在電台節目上表示，賣地表的地皮有時會集中某個地方，例如啟德。不斷推出土地，當市況不佳，發展商去貨速度慢，會有心理影響，造成漣漪效應，令樓價每況愈下。

 

　　他提到有些發展商覺得樓市不明朗而按兵不動，很多時候在取得政府批准、批核時，往往花很多時間，存在很多不明朗因素，他希望賣地條款在這方面可以優化，令大家掌握發展時間較為準確。

 

單位新面積與現時小家庭為主客路吻合

 

　　測量師學會上任會長林家輝認為，推出東涌臨海地有一定吸引力，今次更改為745伙，每個單位面積約500多平方呎，與現時小家庭為主的客路吻合，加上港鐵(00066)東涌東站預期會興建，相信市場有興趣投標。

 

　　林家輝指出，今次賣地毋須發展興建政府設施，吸引力大好多，因為過往發展商處理驗收手續或大廈公契，也花了不少時間。

 

撰文：經濟通採訪組

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