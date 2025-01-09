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黃碧如：舉報濫用公屋金額是否合適見仁見智，只作鼓勵非當作酬勞

09/01/2025

黃碧如：舉報濫用公屋金額是否合適見仁見智，只作鼓勵非當作酬勞

 

　　房委會昨(8日)宣布，「舉報濫用公屋獎」將於下周三(1月15日)實施，成功向濫用公屋住戶發出遷出通知書，房委會會向參與計劃人士提供感謝狀及最高3000元現金獎勵。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，希望獎金鼓勵市民提供線索，再找出一些較隱蔽的濫用公屋個案；至於金額會否再加碼，暫時未有檢討時間表。

 

　　黃碧如稱，獎勵金額是否合適，見仁見智，相信有些熱心的市民，就算不給予鼓勵，也會舉報，認為這只是一個鼓勵，並不是當作一種要算得清楚的酬勞，社會上應有共識，就是不應該姑息濫用這項資源的人士。

 

何永賢料舉報濫用公屋計劃實施後，每年可跟進個案約1300宗

 

　　房屋局局長何永賢估計，該計劃實施後，每年將收到約2600宗舉報，當中有確切證據可跟進的個案約1300宗。

 

　　何永賢今早在《香港電台》節目上表示，期望透過實名舉報取得精準資料，讓當局更有效找出隱秘個案，而本屆政府從打擊濫用公屋或扣分制度已收回約7000個公屋單位，最重要是居民不要濫用公屋資源，達致公眾教育的效果。

 

市民挺身而出舉報可保護良好鄰里關係

 

　　被問到是否贊成舉報人以錄音或拍攝等初步調查方式，何永賢稱，舉報人要在自身安全和守法情況下，用自己的觀察或不同方法取得資料，房委會有小組和審批委員會跟進和判斷資料是否關鍵，若最終成功發出遷出通知書，將給予舉報人獎金和感謝狀。

 

　　對於有關計劃會否破壞鄰里關係，何永賢認為，如有市民將公屋單位用在不恰當行為，包括租予他人、打麻將「抽水」等，才是破壞居住環境，挺身而出舉報是保護好的鄰里關係。

 

撰文：經濟通採訪組

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