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預算前瞻 | 安永料本財年赤字980億，財政儲備減至6370億

09/01/2025

　　安永預計，港府於2024-25財政年度將錄得980億元赤字，為2024年2月公布的財政預算案最初預測的481億元的兩倍以上。截至2025年3月31日，財政儲備預計將減少至6370億元，僅足夠政府在沒有任何收入下運行8個月。

 

預算前瞻 | 安永料本財年赤字980億，財政儲備減至6370億

 

建議為REITs交易商引入稅收激勵措施

 

　　安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，政府應探索新的收入來源，並需要謹慎地管理財政以確保長期經濟穩定。在考慮財政措施時應考慮「能者多付」原則，以免採取倉促行動影響到本地經濟復甦和民生。

 

　　安永香港及澳門稅務主管合夥人鄭傑燊表示，建議為房地產投資信託基金（REITs）及大宗商品交易商引入稅收激勵措施，以進一步促進這兩個行業在香港的發展。

 

　　根據2024-25年度預算案中提出，轉讓REIT單位的印花稅現已豁免。安永更建議進一步採取措施振興REIT市場，例如豁免現有REIT收購新物業的印花稅、支持新成立REIT的印花稅退稅計劃和推出合資格REIT的稅收優惠方案。

 

應重新審視財政資助運用

 

　　疫情和隨之而來的全球經濟衰退在近年來對香港經濟造成了嚴重影響。安永指出，隨著經濟逐步復甦，政府應該對其財政儲備的使用保持謹慎態度。

 

　　安永金融服務香港稅務主管合夥人何耀波表示，政府也許應重新審視現有的資助措施，是否真正緩解了那些真正需要幫助的人的困難，並應採取更針對性的方法以保持健康財政儲備水平。

 

　　政府在之前的預算案中宣布將對長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（即2元計劃）和公共交通票價補貼計劃進行審查，以確保這些補貼以財務可持續的方式提供。政府可以考慮設立分級補貼，以實現更公平的公共資源分配。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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