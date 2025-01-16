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機場城市項目SKYTOPIA料涉千億元，建遊艇碼頭等設施

16/01/2025

　　機管局公布機場城市發展藍圖，並命名機場城市的品牌為「Skytopia」。當局將於機場毗鄰的土地、港珠澳大橋香港口岸人工島及機場島與東涌之間的海灣，發展成區內最大型、融合商業活動、流行文化、藝術交易、娛樂消閒的世界領先新地標，進一步推動香港及粵港澳大灣區經濟發展。

 

機場城市項目SKYTOPIA料涉千億元，建遊艇碼頭等設施

（資料圖片）

 

投資額1000億元，基建費佔300億元

 

　　機管局商務執行總監陳正思表示，整個項目投資大約1000億元，其中300億元為基建費，由機管局承擔，用內部資源支付，部分項目已經動工，如亞博館2期工程。餘下700億元，機管局會與私人企業合作推展項目，並進行全球招商。

 

　　對於發展主題類別選擇方面，她指出，香港及機場擁有多項獨有優勢，包括國際化的自由港，良好航空網絡，因此目前傾向發展具有香港特色的項目。另由於國際藝術品交易非常蓬勃，因此計劃興建藝術倉儲設施及發展成藝術廊總滙，形成藝術生態。

 

興建亞博館第二期、設遊艇港灣及配套設施

 

　　「SKYTOPIA」將匯聚商業活動、流行文化、藝術交易及娛樂消閑於一身。機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，「SKYTOPIA」新發展項目包括構建藝術產業生態圈、興建亞博館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等。各項目預計2026-31年落成。其中的重點包括本港首個融合藝術創作、鑑賞及貿易於一身的一站式藝術廊總匯、全港首個專門為藝術品而設的藝術倉儲設施、提供超過500個遊艇泊位的機場海灣碼頭等。

 

冀發展成獨特地標

 

　　機管局主席林天福指，在三跑道系統投入運作後，機場整體運力將增加50%，每年可處理1.2億人次客運量和1000萬噸貨運量，在龐大的旅客基礎下，令機場城市願景得以發展。機管局作為機場城市的推手，會建設多項基建。

 

　　林天福致辭說，機場城市除了服務旅客外，亦連接有近9000萬人口、收入在國家中領先的大灣區龐大市場，希望機場日後不單是乘客出入境的門戶，亦將發展成為獨特的地標，吸引來自香港、大灣區，以及世界各地的旅客。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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