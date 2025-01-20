投資推廣署：去年539公司來港創新高，總投資額677億元

投資推廣署署長劉凱旋表示，去年一共協助539間公司在香港成立或擴張，創新高，按年增加41%，為香港新增6864個職位，按年升67%，並帶來677億元直接投資，按年增10%，預計今年可以達到2022年施政報告定下2023年至2025年要吸納1130間企業來港的目標。

署長劉凱旋形容去年是取得好成果的一年，企業進駐香港後需要的專業服務，相關人員及家人到港居住，有關連鎖效應帶來需求，亦能幫助香港經濟。

劉凱旋指，在500多間企業中，最大比例是內地企業，其他分別來自美國、法國、英國及新加坡等，來自「一帶一路」沿線國家的投資者穩步上揚。以行業計，有120間企業是創新及科技行業，佔比22%；其次為金融服務及金融科技，有110間，佔兩成；第三多為家族辦公室，有95間。

她認為，這批公司都視香港為進入內地的或走出去的跳板，而北部都會區的龐大發展亦會帶來基建及工程，舉例說法國公司數目的上升，是因為有部分法國公司提供基建等服務。

她表示，今年會鼓勵企業在香港的業務做得更深更廣，除了銷售、服務以外，亦可以利用香港作為研究開發、財資管理、採購貿易供應鏈、地區管理總部、在港上市或發債等等。

撰文：經濟通採訪組

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