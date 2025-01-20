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預算前瞻 | 證券及期貨專業總會倡降低股票交易印花稅

20/01/2025

　　新一份《財政預算案》將於2月26日公布，香港證券及期貨專業總會就財政預算案向政府提交意見書。該會會長陳志華表示，建議對股票交易印花稅進行改革，大前提是不影響交易所買賣基金（ETF），可考慮降低股票交易印花稅，政府可考慮重新徵收衍生工具印花稅，並對窩輪、牛熊證等產品徵收印花稅，對股票投資者也相對公平，總括而言任何減少徵稅的方案都能對市場起刺激的作用，反之加稅的方案都有窒礙市場的風險，增加香港的國際競爭力。

 

預算前瞻 | 證券及期貨專業總會倡降低股票交易印花稅

 

倡降低股票交易印花稅

 

　　該會建議股票印花稅，由目前買賣雙方各付0.1%，改為買賣雙方各付0.0625%，而衍生權證及牛熊證買賣雙方各付0.025%，並表明撤銷股票印花稅為長遠目標，以加強國際證券市場的競爭力。

 

　　該會參考港交所(00388)從2023年8月到2024年12月共17個月的「每月市場概況」，股份佔市場總成交量平均為75.5%、衍生權證為4.6%、牛熊證為5.4%、單位信託基金為14.5%。在新建議下，總徵收股票印花稅平均少收34%。

 

倡政府聯合商會擔保發行債券以促進中小企業融資

 

　　他提及，該會建議香港特區政府，通過發行債券的方式，並建議透過在香港的商會和在內地各地方的香港商會為中小企業提供更穩定的融資渠道，

 

建議港府全面收購八達通有限公司

 

　　另外，該會亦提出香港政府應全面收購八達通卡有限公司的建議，認為全面收購八達通後，政府可將其支付平台與「數碼港元」進行無縫整合，從而大大促進數碼貨幣的普及。此舉不僅能夠鞏固香港在電子支付市場的領導地位，還可以推動數碼化進程，通過降低交易成本和提升支付效率，香港的中小企業將能在全球市場中變得更具競爭力。

 

倡暫時降低主板上市最低市值要求

 

　　另外，他建議暫時降低主板上市最低市值要求，目前香港主板新股上市，按盈利測試準則，除須符合最近一年盈利最少3500萬港元外，還要達到最低市值5億港元要求，即引伸歷史市盈率為14.3倍。鑒於目前市況仍然低迷以及很多行業市盈率偏低，就算上市申請人達到最低盈利要求，都未能滿足最低市值要求，建議檢討已符合盈利要求申請人的最低市值要求，以提升香港新股市場的活力。

 

建議放寬上市公司注入新資產上市規定

 

　　他亦建議放寬上市公司注入新資產的上市規定，目前反收購行動規則亦列出兩種特定的反收購行動形式，涉及上市公司控制權轉變，及在控制權轉變時或轉變後36個月內向新控股股東及╱或其聯繫人進行一項或一連串資產重大收購，會被視作反收購行動規則所針對的交易。建議檢討有關反收購行動的具體要求如放寬注入資產的上市規定，有望可以提高香港上市地位價值，有助活化香港上市公司的價值。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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