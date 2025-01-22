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大灣區航空就取消過百航班致歉並擬暫停首爾航線，港府表示關注

22/01/2025

大灣區航空就取消過百航班致歉並擬暫停首爾航線，港府表示關注

 

　　大灣區航空表示，因為新飛機遲付運等原因，要取消今年2-3月合共128班航班，涉及約5500名乘客，公司就事件致歉，又透露首爾航線經營長期不理想，已提出暫停該航線服務。運輸及物流局局長陳美寶表示，已致電航空公司高層，表達高度關注，將約見對方代表了解，並要求提交報告。

 

農曆新年期間航班不受影響

 

　　大灣區航空深夜發聲明再交代事件指，由於已訂購的新飛機付運出現延誤，加上機隊個別客機已到期檢查，暫時未能投入服務，需取消今年2-3月共128班航班，涉及日本、泰國及南韓等航線，約5500名乘客。公司強調農曆新年期間的航班不受影響，已主動聯絡乘客更改或退票，豁免相關費用或就航班取消引起的損失，按個別情況賠償。

　　大灣區航空承認航班編排有疏漏，已即時跟進，並收緊相關審批程序；又透露由於首爾航線經營長期未如理想，已向香港及南韓相關機構提出暫停該航線的服務，如有進一步消息，會適時公布。

 

縱橫遊及東瀛遊各有約百多團友受影響

 

　　旅行社縱橫遊稱，3月份有五團前往日本仙台的旅行團，共約100人要轉日子或取消出發。東瀛遊稱，下月10日起有11團，共100名往日本德島的旅客受影響。東瀛遊(06882)執行董事禢國全表示，昨天黃昏得悉事件後，今天開始會聯絡客人，認為屬個別事件。

 

　　翻查資料，大灣區航空前年宣布採購十多架波音737 MAX 9客機，預計之後數年陸續交付。有學者評估，今次取消的航班數目佔航空公司該時期一成半至兩成的班次，比例較高，認為航空公司規劃似有粗疏，事件應可避免。

 

因內部因素而取消航班非旅遊保險保障範圍

 

　　保險業聯會指，旅遊保險針對取消行程的保障範圍一般包括天災、天氣惡劣，乘坐航機機件故障等。若航空公司因內部因素而取消航班，屬商業運作決定，並非旅遊保險保障範圍。

 

撰文：經濟通採訪組

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