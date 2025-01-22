  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

房屋署將研究申訴公署意見，冀今年中通過濫用公屋刑事化草案

22/01/2025

房屋署將研究申訴公署意見，冀今年中通過濫用公屋刑事化草案

　　申訴專員公署今日發表「有關當局打擊濫用公屋資源的工作」的主動調查報告，房屋署感謝公署肯定房委會/房屋署在打擊濫用公屋資源工作的積極性，將詳細審視和研究公署提出的建議，繼續優化現有打擊濫用公屋的措施及積極探討不同新方法，確保公屋資源得到善用。

 

本月推「舉報濫用公屋獎」

 

　　房屋署發言人表示，當局本月推出「舉報濫用公屋獎」，期望可以更精準地搜集更多濫用公屋資料以採取行動，又會積極研究修改《房屋條例》，將嚴重濫用公屋行為刑事化，目標希望可在今年年中獲立法會通過草案，以加強阻嚇作用，令濫用公屋行為逐漸減少，更希望有能力的租戶將單位交出，將寶貴的公屋資源留給真正需要的家庭，善用公屋資源。

 

與土地註冊處建立資料核對機制

 

　　房委會指，自今屆政府上場以來，房委會/房屋署已展開一系列的檢視，探討優化打擊濫用公屋的措施，並由2023年中開始陸續實施，當中包括由2023年10月起分批要求所有公屋租戶由入住公屋開始每兩年申報居住情況和是否擁有香港住宅物業；與土地註冊處建立資料比較及核對機制，以更便捷查證公屋租戶於香港的物業權；成立由退休紀律部隊人員組成的專案小組協助偵查較嚴重及隱藏的懷疑個案和向前線職員提供偵察和調查技巧的訓練；加設物業管理公司及護衞服務承辦商獎勵制度鼓勵他們協助偵測濫用公屋情況等，可見房委會/房屋署對打擊濫用公屋資源的決心。


　
　　房委會於2022/2023至2024/2025年度(至2024年11月）期間，已收回超過7000個被濫用或違反租約的公屋單位，相當於一條大型屋邨。

 

撰文：經濟通採訪組

《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02276

康耐特光學

--

異動股

08313

杰地集團

--

異動股

02343

太平洋航運

--

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,565.07
    +408.34 (+0.925%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,118.71
    +32.34 (+0.531%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,053.68
    +44.34 (+0.222%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.236
變動率︰+2.235%
較港股︰--
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.075
變動率︰+1.956%
較港股︰--
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升42.804
變動率︰+1.806%
較港股︰--
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌38.948
變動率︰-1.575%
較港股︰--
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.070
變動率︰+21.249%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升21.230
變動率︰+6.576%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.000
變動率︰+2.564%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.460
變動率︰-1.599%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升42.390
變動率︰+10.104%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升9.550
變動率︰+8.154%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升122.120
變動率︰+6.035%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升984.860
變動率︰+3.236%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/01/2025 18:46 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/01/2025 07:30
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/01/2025 18:46 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02276 康耐特光學
  • 24.050
  • 08313 杰地集團
  • 0.019
  • 02343 太平洋航運
  • 1.570
  • 01821 ESR
  • 11.980
  • 01471 眾淼控股
  • 13.780
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 78.650
  • 目標︰$86.00
  • 02020 安踏體育
  • 78.500
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 270.600
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 18.020
  • 目標︰$22.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.570
  • 目標︰$5.50
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 39.050
  • 00700 騰訊控股
  • 381.200
  • 00005 滙豐控股
  • 78.650
  • 00941 中國移動
  • 74.850
  • 00388 香港交易所
  • 293.400
報章貼士
  • 06198 青島港
  • 6.050
  • 目標︰$6.50
  • 00123 越秀地產
  • 4.790
  • 目標︰$5.38
  • 02333 長城汽車
  • 12.780
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/01/2025 17:16  《盤後部署》險資入市利好銷恒指觀望兩因素，名創業績佳可低吸

23/01/2025 18:33  PJT與新世界美元債持有人據報就貸款談判舉行電話會議

23/01/2025 16:52  新世界:約177.6億元銀行貸款完成再融資，持續正常開展業務

23/01/2025 18:42  萬科(02202)據報向新加坡GIC洽售萬緯物流控股權

23/01/2025 19:01  阿里巴巴減持紅星美凱龍3000萬股，套現4440萬元

23/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒０３億元，買盈富基金沽中海油

23/01/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】麥格理對新東方連降兩級，滙證降中海油中石油目標

23/01/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７８９９，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 年增數千億中長期資金入市，人民幣國際支付份額略降新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 信銀國際1個月加至3.85厘，華僑一年期3.6厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

太保發盈喜兼國家力促險資入市，內險股全線造好可再吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

紅磡港鐵「站見」鐵路展︰新增九廣鐵路直通列車，雙層列車免費打卡及預約參觀方法
人氣文章

小薯茶水間

爛片奧斯卡 金草莓提名 | Lady GaGa與拍檔雙提名 角逐最差男女主角及銀幕拍檔
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

蛇年2025生肖運勢︱屬兔升職加薪，屬馬特別光采但小心桃花劫，屬羊要保持樂觀，屬虎福星高宜照提防暗湧
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

素食VS葷食：最新研究揭示腸道菌群差異，營養師教你3步改善
人氣文章

Art & Living

世界之大，生命之小：電影《毛家》—— 記錄香港流浪動物的殘酷現況
人氣文章

港女講男．妮洛

期望男友是高富帥？面對現實！擇偶緊記2個重點，就是「放大」和「縮小」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
防癌食物 ｜ 醫生力推抗癌蔬菜，多食1種蔬菜患乳癌風險減70%，預防多種癌症新文章
人氣文章
增高手術 ｜150cm女子土耳其斷骨增高6cm後遺症嚴重：腿部噴膿行路困難
人氣文章
南韓天團偶像自爆19年前車禍經歷｜大腿植入7支鋼釘被判殘疾，因1事更積極生活新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事23/01/2025
神州經脈 | 年增數千億中長期資金入市，人民幣國際支付份額略降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以哈停火協議背後的特朗普圖謀

23/01/2025 09:21

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處