房屋署將研究申訴公署意見，冀今年中通過濫用公屋刑事化草案

申訴專員公署今日發表「有關當局打擊濫用公屋資源的工作」的主動調查報告，房屋署感謝公署肯定房委會/房屋署在打擊濫用公屋資源工作的積極性，將詳細審視和研究公署提出的建議，繼續優化現有打擊濫用公屋的措施及積極探討不同新方法，確保公屋資源得到善用。

本月推「舉報濫用公屋獎」

房屋署發言人表示，當局本月推出「舉報濫用公屋獎」，期望可以更精準地搜集更多濫用公屋資料以採取行動，又會積極研究修改《房屋條例》，將嚴重濫用公屋行為刑事化，目標希望可在今年年中獲立法會通過草案，以加強阻嚇作用，令濫用公屋行為逐漸減少，更希望有能力的租戶將單位交出，將寶貴的公屋資源留給真正需要的家庭，善用公屋資源。

與土地註冊處建立資料核對機制

房委會指，自今屆政府上場以來，房委會/房屋署已展開一系列的檢視，探討優化打擊濫用公屋的措施，並由2023年中開始陸續實施，當中包括由2023年10月起分批要求所有公屋租戶由入住公屋開始每兩年申報居住情況和是否擁有香港住宅物業；與土地註冊處建立資料比較及核對機制，以更便捷查證公屋租戶於香港的物業權；成立由退休紀律部隊人員組成的專案小組協助偵查較嚴重及隱藏的懷疑個案和向前線職員提供偵察和調查技巧的訓練；加設物業管理公司及護衞服務承辦商獎勵制度鼓勵他們協助偵測濫用公屋情況等，可見房委會/房屋署對打擊濫用公屋資源的決心。





房委會於2022/2023至2024/2025年度(至2024年11月）期間，已收回超過7000個被濫用或違反租約的公屋單位，相當於一條大型屋邨。

撰文：經濟通採訪組

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